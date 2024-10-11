Даша Астаф’єва стала обличчям нової колекції CHER’17 х INTERTOP

Українські fashion-бренди INTERTOP та CHER’17 презентують нову спільну колекцію взуття і аксесуарів AW’24. Обличчям колекції та головною героїнею рекламного кампейну стала співачка та акторка Даша Астаф’єва. Нова рекламна кампанія переосмислює історію пекельної головної редакторки модного журналу з культового фільму, образ якої і втілила Даша.

У модній зйомці представлено лінійку трендового взуття та сумок через елегантні та зухвалі образи героїні та її помічниці. А кожен аутфіт - відображає настрій та характер, відношення до роботи, колег чи до самої себе у ситуаціях, в які вона потрапляє. Нові відео від INTERTOP та CHER’17 вчергове підкорили соцмережі.

"У цьому кампейні я втілила жінку, яка впевнено керує своїм життям і стилем. Це була захоплива можливість переосмислити культовий образ, додавши свою індивідуальність. Я рада бути частиною цього кампейну, який надихає на сміливі експерименти та самовираження. Адже мода — це не просто одяг чи аксесуари, це спосіб самовираження і сила, яка допомагає нам визначати себе в цьому світі. Ця колекція — про сміливість бути різною, впевненою, зухвалою, але завжди залишатися собою", - говорить Даша Астаф’єва.

До дропу увійшли чоботи-ковбойки й високі чоботи, ботфорти, напівчеревики та черевики, кросівки з актуальними анімалістичними принтами та яскравими кольорами. Взуття має вишуканий та стильний вигляд, а кожна пара сміливо доповнить будь-які стилізації сезону осінь-зима 2024.

Сумки ж з цієї колекції виготовлені з високоякісної замші та шкіри. Вони структуровані, лаконічні, компактні та максимально зручні. Будь-яку пару взуття чи аксесуари можна легко поєднати з одягом брендів INTERTOP та CHER'17 і експериментувати з образами.

Речі з нової колекції вже можна придбати в усіх магазинах мережі INTERTOP та CHER'17, на сайті INTERTOP.UA, cher17.com й у мобільному застосунку.