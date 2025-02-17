До 13-річчя Broadway Kids Studio: 13 номерів з легендарних бродвейських мюзиклів

3 березня у Театрі на Подолі до 13-річчя Broadway Kids Studio юні артисти музично-театральної студії та хореографічного колективу Flamingo КПДЮ презентують музичне шоу "Broadway Melody. Вечір мюзиклу". Київська публіка вперше побачить захоплююче шоу, що поєднує вокал, танці та найвідоміші хіти Бродвею. Квитки в продажу на сайті.

Легендарні постановки, які надихають мільйони людей у світі, тепер будуть представлені й українській публіці. В Broadway Melody поєднали 13 яскравих номерів із мюзиклів, серед яких "Чарлі та шоколадна фабрика", "Енні", "Матильда", "Fame", "Rent", "Олівер!", "Співаючи під дощем", "Лак для волосся" та інші.

Як триває підготовка до шоу?

Засновниця та продюсерка Broadway Kids Studio — Марія Прилипко — поділилась, що підготовка до шоу перебуває на фінальній стадії:

"Один із найцікавіших моментів — це останні репетиції, коли вибудовується цілісна картина шоу. Це час, коли кожен номер відточується разом з хореографічним колективом, емоції загострюються, а команда працює, як єдиний організм. Найцінніше — бачити, як діти ростуть з кожною репетицією, як вони глибше занурюються у процес і стають справжніми артистами, яких переповнює багато емоцій: радість, і водночас, хвилювання перед прем’єрою. Деколи буває складно, коли щось не виходить із першого разу, але саме наполегливість перетворює зусилля на результат".

Про Broadway Kids Studio:

Кожне музичне шоу музично-театральної студії Broadway Kids Studio — результат багатомісячної наполегливої праці, глибокої відданості та захоплення мистецтвом. Вже 13 років професіональна команда студії займається постановкою ліцензованих мюзиклів англійською мовою, створюючи для українців можливість пізнати магію Бродвею.

Нині, в умовах повномасштабної війни, діти, які живуть в Україні, як ніколи потребують підтримки та можливостей для розвитку. Broadway Kids Studio відкриває перед юними артистами світ музичного театру, допомагаючи їм зростати, творити й вірити в майбутнє. Гала-концерт став не лише підсумком 13-річної роботи студії, а й важливим простором для талановитих дітей, які, попри всі виклики, можуть розкрити свій потенціал на великій сцені. Записати дитину у Broadway Kids Studio можна залишивши заявку на сайті студії.

Головна мета й місія Broadway Kids Studio — дарувати радість, натхнення та незабутні емоції. За словами організаторів, шоу "Broadway Melody. Вечір мюзиклу" обіцяє стати неповторною театральною подією цієї весни.

Купити квитки можна на сайті.

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