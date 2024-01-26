"Друга Ріка": благодійний тур у Британії та Ірландії

Український рок-гурт «Друга Ріка» у травні порадує своїх шанувальників у Великій Британії та Ірландії унікальним туром, який вирізнятиметься комбінованою концертною програмою з ексклюзивною презентацією пісень з майбутнього альбому. Це буде перший тур музикантів по Великобританії. Квитки можна придбати на сайті.

Виступи відбудуться за таким графіком:

18 травня – Манчестер

19 травня – Лондон

20 травня – Глазго

21 травня – Дублін

Гурт не обмежиться одним форматом, а втілить концепцію «ІНША РІКА» в новій інтерпретації: музиканти готують особливу комбіновану програму, де частину виступу складатимуть найкращі хіти «Другої Ріки», представлені як у вже відомому акустичному форматі, так і в повноформатному аранжуванні. Також в рамках цієї програми гурт вперше презентує наживо декілька пісень зі свого майбутнього альбому.

«Оскільки для нас це буде перший тур по Великій Британії та Ірландії, ми вирішили зробити цей виступ особливим. Ми розглядали можливість зіграти акустичну програму «ІНША РІКА», але вирішили піти далі. Таким чином, окрім пісень в акустичному звучанні, ми вперше представимо декілька композицій з нашого майбутнього альбому», – коментує фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Зазначимо, що цим туром гурт продовжить підтримку Збройних сил України – частина прибутку буде передана на потреби військових. «Ми розуміємо, що українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть бути виснажені матеріально, але водночас ми маємо робити все можливе і неможливе, щоб підтримати Збройні сили України в цей важкий час», – зазначає гурт.

Крім того, «Друга Ріка» закликає всіх бажаючих долучитися до благодійних аукціонів, щоб підтримати Збройні сили України, які невтомно працюють на захист незалежності та майбутнього України. Під час туру в кожному місті відбудуться аукціони унікальних концептуальних лотів, які стануть цінними спогадами для переможців торгів.

За деталями туру та оновленнями слідкуйте на офіційних сторінках гурту:

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Від самого початку вторгнення росії в Україну «Друга Ріка», як і багато їхніх колег по сцені, взяли на себе благочинну місію. Проведення благодійних концертів в Україні та за кордоном вже стало традиційним для музикантів. Завдяки підтримці своїх шанувальників, гурт вже зібрав понад 13 мільйонів гривень для допомоги українській армії.

«Друга Ріка» є одними з лідерів української рок-сцени. Вони були серед тих, хто започатковував і розвивав українську музику, та й досі залишаються одними з найбільш затребуваних гуртів в Україні.

За 27 років діяльності музиканти видали 7 студійних альбомів, 2 збірки та акустичний live-альбом «ІНША РІКА». Їхня творчість – це синергія драйву, мелодизму та ніжності, що у поєднанні з відвертими текстами занурюють кожного слухача у картину своїх особистих переживань.