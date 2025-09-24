"Друга Ріка" відзначить 30-річчя великим концертом "Я є!": квитки вже в продажу

8 березня 2026 року культовий український рок-гурт "Друга Ріка" відзначить 30-річчя колективу великим концертом "Я є!" у київському Палаці спорту. На честь ювілею музиканти презентують ексклюзивне технологічне рок-шоу з неочікуваними дуетами та новий альбом, який розпочне наступну сторінку гурту. Квитки вже в продажу на сайті drugarika.com.





Назва шоу "Я є!" — не випадкова. Вона співзвучна з дебютним альбомом і заголовним його треком, з якого три десятиліття тому почалася велика музична історія під назвою "Друга Ріка".

"Так мало тут тебе", "Вже не сам", "Відчиняй", "Три хвилини", "Секрет", "Чи ти почув" — протягом 30 років пісні гурту "Друга Ріка" ставали саундтреками різних періодів життя декількох поколінь українців. Разом з артистами слухачі проживали моменти радості, суму, розпачу, гніву, страху та надії на світлий фінал для кожної історії.

"Шоу "Я є!" — це філософська подорож палітрою людських почуттів, які так важливо проживати тут і зараз. Це нагадування, що в сьогоднішньому бентежному світі потрібно чути себе і дозволяти собі бути різними, попри всі нав’язані стереотипи та правила. Адже що б не сталося, треба пам’ятати: ти — твоя найбільша цінність", — лідер гурту та музичний продюсер ювілейного рок-шоу Валерій Харчишин.

Не пропустіть "Я є! 30 років" — це буде без перебільшення легендарно. Подробиці гурт оголосить згодом. Слідкуйте за підготовкою до шоу на сторінках гурту в соцмережах.

Першая партія квитків за найнижчою ціною та без комісії вже доступна на сайті drugarika.com.

Нагадаємо, що нещодавно гурт презентував сингл та кліп "Залишаю дім" — пісню про кохання, втрати та прийняття змін, яка стала передвісником ювілейного року для "Другої Ріки". Подивитися музичне відео можна за посиланням.



