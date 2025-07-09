Дводенний музичний мультиперформанс: "Друга Ріка" зіграє незвичайні концерти в Києві

Гурт "Друга Ріка" запрошує на дводенний музичний мультиперформанс у Києві. Незвичайні концерти відбудуться 25 та 27 липня на терасах ТРЦ River Mall та ТЦ Gulliver.

Дводенні концертні шоу у столиці вже стали доброю традицією для "Другої Ріки". За останні роки гурт не раз перетворював київські виступи на особливі музичні події, що залишають по собі теплий слід.

Цього літа музиканти знову готують новий формат: "Друга Ріка" влаштує дводенний мультиперформанс на різних берегах Києва. Обидва концерти будуть не просто виступами улюбленого гурту, а подіями, які поєднають музику, благодійність, імпровізацію та живий діалог із публікою.

25 липня: мультиформатний квартирник на терасі ТРЦ River Mall

У перший день на даху торговельного центру River Mall відбудеться квартирник у двох частинах із інтерактивним перформансом. Спочатку — затишна акустика, що створить простір для спогадів, підспівування і душевного тепла. Друга частина — рок-сет з хітами "Другої Ріки", які неможливо слухати стоячи на місці.

А особливою родзинкою стане — створення пісні разом із глядачами прямо під час концерту. У відповідь на часті запитання "Як народжуються пісні?" гурт вирішив показати цей процес наживо. Те, що почнеться як імпровізація, має шанс стати частиною майбутнього альбому "Другої Ріки". І кожен, хто опиниться на події, — стане співавтором цієї історії.

27 липня: мультиформатний концерт на терасі ТЦ Gulliver + афтепаті

У другий день дводенного перформансу — мультиформатний концерт на даху торговельного центру Gulliver. Виступ, як і попередній, поєднає акустичну та рок-н-рольну програми, але сетлист буде складатися з інших треків, або гості першого дня могли завітати на другий — отримавши щось унікальне.

Особливість другого дня — закрите благодійне афтепаті. Всі кошти з квитків категорії "after party", яких в продажу всього 20, підуть на підтримку ЗСУ: зокрема, на виготовлення багі — наземного дрона для евакуації поранених та доставки боєприпасів. Афтепаті відбудеться після концерту — на ньому гостей чекає неформальне продовження вечора, частування та подарунки, автограф- та фотосесія, а також можливість поспілкуватися з музикантами.

Валерій Харчишин, фронтмен гурту: "Ми хочемо, щоб кожен концерт став особливим. І цього разу вирішили зробити те, чого точно ще ніколи не робили — записати пісню просто під час виступу, разом із публікою. Це хвилююче, і дуже хочеться, щоб у нас вийшло. Ми впевнені: нашим слухачам ця ідея близька, і вони з радістю долучаться до інтерактиву. Зауважу важливий момент: купуючи квиток на концерт 25 липня, ви автоматично погоджуєтеся стати співавтором у створенні нової пісні. Запрошуємо вас стати частиною історії!"

Більше, ніж концерти: два дні, дві локації, дві різні музичні історії

Ці події не просто зблизять артистів із слухачами, а й дадуть змогу разом створити, прожити й допомогти. І це ще не всі сюрпризи — частину гурт привідкриє ближче до дати, а дещо залишить у секреті до самих концертів.

25 липня — тераса ТРЦ River Mall

тераса ТРЦ River Mall 27 липня — тераса ТЦ Gulliver

Квитки вже в продажу за посиланням.

Фото: Ганна Артемова

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