ЕДЕМ — Офіційний український трейлер

Дата старту: 21.08.2025

Студії: AGC Studios, Imagine Entertainment, Forte Corp Pictures

Жанр: трилер

Режисер: Рон Говард ("Ігри розуму", "Код да Вінчі")

Актори: Джуд Лоу ("Фантастичні звірі", "Капітан Марвел"), Ана де Армас ("Ножі наголо", "Балерина"), Ванесса Кірбі ("Фантастична 4: Перші кроки"), Сідні Свіні ("Ейфорія", "Люблю тебе ненавидіти"), Даніель Брюль ("Перший месник: Протистояння") та інші.

На віддалений острів у Галапагоському архіпелазі прибуває група ідеалістів у пошуках нового життя, подалі від цивілізації. Вони створюють власну спільноту — "рай", де сподіваються почати все з нуля. Але появa загадкової Баронеси з власними амбіціями порушує крихкий баланс. Поступово острів, що мав стати притулком, перетворюється на арену інтриг, маніпуляцій і нерозкритих убивств, що й досі залишаються таємницею. Засновано на реальних подіях. Історія про боротьбу за виживання і владу в найнеочікуваніших умовах.

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