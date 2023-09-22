Клум у трусиках та светрі попозувала для модної обкладинки. ФОТО
50-річна німецька модель Гайді Клум хоч і закінчила подіумну кар’єру, проте все ще часто з’являється у кампейнах та глянцях.
Як от днями, наприклад, на обкладинці People: Style Watch.
Для зйомки Клум приміряла різноманітні луки. Зокрема, чудернацького крою та конструкції шкіряне вбрання і светр в поєднанні зі спіднім.
Як відомо, Клум нині готує собі достойну заміну у фешн-поприщі. Старша дочка моделі, 19-річна Лені Олумі також працює манекенницею. Дівчинка знімається в кампейнах та є амбасадоркою численних брендів.
Нагадаємо, Гайді не цурається свого віку та залюбки демонструє невідфотошоплену фігуру.
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