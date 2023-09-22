Клум у трусиках та светрі попозувала для модної обкладинки. ФОТО

Тетяна Сухачова 22 вересня, 14:17

50-річна німецька модель Гайді Клум хоч і закінчила подіумну кар’єру, проте все ще часто з’являється у кампейнах та глянцях.

Як от днями, наприклад, на обкладинці People: Style Watch.

Модель попозувала на стільці для глянцю

Модель попозувала на стільці для глянцю

фото з Instagram Клум

Для зйомки Клум приміряла різноманітні луки. Зокрема, чудернацького крою та конструкції шкіряне вбрання і светр в поєднанні зі спіднім.


Цей образ далекий від скромного, проте у зірки були і відвертіші вбрання
Цей образ далекий від "скромного", проте у зірки були і відвертіші вбрання
фото з Instagram

Як відомо, Клум нині готує собі достойну заміну у фешн-поприщі. Старша дочка моделі, 19-річна Лені Олумі також працює манекенницею. Дівчинка знімається в кампейнах та є амбасадоркою численних брендів.

Модель приміряла сукню з блискавкою на стегні та розкішним декольте
Модель приміряла сукню з блискавкою на стегні та розкішним декольте
фото з Instagram
Гайді також засвітила стегно перед камерами

Гайді також засвітила стегно перед камерами

фото з Instagram
Гайді зручненько вмостилася на підлозі

Гайді зручненько вмостилася на підлозі

фото з Instagram

Нагадаємо, Гайді не цурається свого віку та залюбки демонструє невідфотошоплену фігуру.

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Модель клум

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