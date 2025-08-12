Голографічний блиск та галактичне сяйво: KIKO Milano презентує нову колекцію Люміверс
Італійський бренд декоративної косметики KIKO Milano презентує нову лімітовану колекцію зі сміливим настроєм, натхненну силою світла та постійно мінливою красою космосу - Люміверс. Це інноваційне бачення краси, де поєднуються мистецтво, іронія та свобода самовираження. Колекція переосмислює сучасні уявлення про жіночність, відкриваючи новий емоційний і візуальний простір, у якому краса стає інструментом уяви, пізнання себе та щирої радості.
У центрі уваги — сяючі очі, голографічні губи та промениста шкіра. Формули продуктів збагачені багатовимірними пігментами, передовими текстурами та клінічно протестованими компонентами. Колір змінюється залежно від руху та освітлення, даруючи кожному образу динамічність і глибину.
Футуристичний дизайн упаковки з плавними лініями, голографічними деталями та сяйвом, що нагадує про нескінченність Всесвіту, додає колекції особливого шарму.
Візуальну концепцію рекламної кампанії створено культовим арт-дуетом Toiletpaper, відомим своїм провокативним стилем, візуальним сюрреалізмом і яскравою іронією. Їхній підхід додає колекції несподіваної глибини, грайливості та візуальної сили, перетворюючи Люміверс на справжнє мистецьке висловлення.
До нової лінійки увійшли такі продукти:
- Бальзам для губ з мерехтливими іридесцентними перлинами. Збагачений екстрактом ягід годжі та екстрактом огірка.
- Гібридна комбінація сироватки та тонального крему. Містить пептид, забезпечує до +10% зволоження після 28 днів використання, допомагає зменшити шорсткість шкіри на 8% після 56 днів.
- Бронзер та скульптор у форматі бальзам-пудри з повітряною текстурою. Легко розтушовується завдяки формулі з натуральною основою та восковою матрицею, залишаючи шовковисто-матовий фініш.
- Сяючі рум’яна-стік, що поєднують колір і світло, зручні для використання на ходу. Збагачені екстрактом ягід годжі.
- Хайлайтер із щільним блискучим ефектом, доступний у двох відтінках: теплий і холодний.
- Хайлайтер для обличчя та тіла з металевим фінішем, збагачений ефірними оліями гіркого апельсина та лимона. Стійкий до води та тертя.
- Фіксуючий спрей, що створює ефект призми світла на обличчі. Має абрикосовий аромат та збагачений екстрактом грейпфрута й вітаміном С.
- Моно-тіні з унікальним багатохромним фінішем та рідкі тіні, що створюють ефект рідкого світла, а ще мерехтливі тіні у чотирьох відтінках.
- Лайнер з блискітками та високоточним наконечником.
- Інноваційний віск для брів у форматі олівця, що фарбує, фіксує та моделює за один рух.
- Чорна туш, збагачена пантенолом, оливковою олією та маслом ши. Формула обгортає кожну вію рівномірною захисною плівкою. Довжина вій збільшується більше, ніж на 14% після першого нанесення.
- Водостійкий матовий олівець для губ, тримається до 12 годин. Збагачений гіалуроновою кислотою.
- Кремова помада з оксамитовою текстурою та металевим фольгованим ефектом. Має солодкий смак цукерок.
- Ванільний голографічний блиск для губ з ефектом діаманта, можна носити окремо або поверх помади.
- Двосторонній пензель для нанесення тональної основи.
Колекція доступна в магазинах KIKO Milano у застосунку INTERTOP та на intertop.ua.