Голографічний блиск та галактичне сяйво: KIKO Milano презентує нову колекцію Люміверс

Італійський бренд декоративної косметики KIKO Milano презентує нову лімітовану колекцію зі сміливим настроєм, натхненну силою світла та постійно мінливою красою космосу - Люміверс. Це інноваційне бачення краси, де поєднуються мистецтво, іронія та свобода самовираження. Колекція переосмислює сучасні уявлення про жіночність, відкриваючи новий емоційний і візуальний простір, у якому краса стає інструментом уяви, пізнання себе та щирої радості.

У центрі уваги — сяючі очі, голографічні губи та промениста шкіра. Формули продуктів збагачені багатовимірними пігментами, передовими текстурами та клінічно протестованими компонентами. Колір змінюється залежно від руху та освітлення, даруючи кожному образу динамічність і глибину.

Футуристичний дизайн упаковки з плавними лініями, голографічними деталями та сяйвом, що нагадує про нескінченність Всесвіту, додає колекції особливого шарму.

Візуальну концепцію рекламної кампанії створено культовим арт-дуетом Toiletpaper, відомим своїм провокативним стилем, візуальним сюрреалізмом і яскравою іронією. Їхній підхід додає колекції несподіваної глибини, грайливості та візуальної сили, перетворюючи Люміверс на справжнє мистецьке висловлення.

До нової лінійки увійшли такі продукти:

Бальзам для губ з мерехтливими іридесцентними перлинами. Збагачений екстрактом ягід годжі та екстрактом огірка.

Гібридна комбінація сироватки та тонального крему. Містить пептид, забезпечує до +10% зволоження після 28 днів використання, допомагає зменшити шорсткість шкіри на 8% після 56 днів.

Бронзер та скульптор у форматі бальзам-пудри з повітряною текстурою. Легко розтушовується завдяки формулі з натуральною основою та восковою матрицею, залишаючи шовковисто-матовий фініш.

Сяючі рум’яна-стік, що поєднують колір і світло, зручні для використання на ходу. Збагачені екстрактом ягід годжі.

Хайлайтер із щільним блискучим ефектом, доступний у двох відтінках: теплий і холодний.

Хайлайтер для обличчя та тіла з металевим фінішем, збагачений ефірними оліями гіркого апельсина та лимона. Стійкий до води та тертя.

Фіксуючий спрей, що створює ефект призми світла на обличчі. Має абрикосовий аромат та збагачений екстрактом грейпфрута й вітаміном С.

Моно-тіні з унікальним багатохромним фінішем та рідкі тіні, що створюють ефект рідкого світла, а ще мерехтливі тіні у чотирьох відтінках.

Лайнер з блискітками та високоточним наконечником.

Інноваційний віск для брів у форматі олівця, що фарбує, фіксує та моделює за один рух.

Чорна туш, збагачена пантенолом, оливковою олією та маслом ши. Формула обгортає кожну вію рівномірною захисною плівкою. Довжина вій збільшується більше, ніж на 14% після першого нанесення.

Водостійкий матовий олівець для губ, тримається до 12 годин. Збагачений гіалуроновою кислотою.

Кремова помада з оксамитовою текстурою та металевим фольгованим ефектом. Має солодкий смак цукерок.

Ванільний голографічний блиск для губ з ефектом діаманта, можна носити окремо або поверх помади.

Двосторонній пензель для нанесення тональної основи.

Колекція доступна в магазинах KIKO Milano у застосунку INTERTOP та на intertop.ua.