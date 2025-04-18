Голос, який знають мільйони: SHUMEI зіграє концерт просто неба в Osocor Residence

25 квітня в Osocor Residence виступить SHUMEI — артист з одним із найвпізнаваніших голосів сучасної української сцени. Саме його концертом резиденція відкриває новий сезон — щирий, емоційний і сповнений сенсів.

SHUMEI (Олег Шумей) — один із тих, хто формує нову хвилю української попмузики. У 2023 році він презентував дебютну платівку "Комета", до якої увійшли вже знайомі хіти "Буревіями", "Пробач", "Волосся", а також нові композиції — "Комета", "Родимка", "Одні твої очі", "Як зоря" та "Капають".

Після виходу альбому SHUMEI продовжив випускати нові пісні — сингли "Цілуй" і "Не пройде" лише закріпили його статус як хітмейкера нового покоління.







У артиста чимало знакових дуетів із провідними артистами. "Стерва" і "Дзвони" з Тіною Кароль, "Буревіями" зі Златою Огнєвіч і "Ой на горі" з Артемом Пивоваровим — приклади того, як звучить українська музика сьогодні.

У проєкті Тіни Кароль "Дім звукозапису" він виконав пісню Володимира Івасюка "У долі своя весна" з оркестром і навіть зіграв соло на флейті — виступ записали з першого дубля.

SHUMEI став одним із виконавців нової версії пісні "Той день" Святослава Вакарчука — разом із Jerry Heil, KOLA та YAKTAK. Композицію створили до 30-річчя гурту "Океан Ельзи".

Музика артиста зазвучала й у кіно: він виконав головний саундтрек до фільму "Малевич" — пісню "Гуде вітер вельми в полі".

Не дивно, що у 2024 році SHUMEI увійшов до списку найпопулярніших артистів України за версією Forbes.

Квітневий концерт в Osocor Residence — більше, ніж просто музика. Це ще одна можливість підтримати українське військо. Із 2022 до 2024 року завдяки подіям в Osocor Residence вдалося зібрати понад 4,5 мільйони гривень на потреби ЗСУ та інших оборонних підрозділів. І ця важлива робота триває.

Пісні SHUMEI — це енергія молодості, сила слова і глибина емоцій. Його виступ відкриє сезон, у якому музика звучить як відповідь на виклики — щира, сильна й така, що залишає слід у серці.

На території резиденції облаштовані укриття і працює потужний генератор — безпека гостей завжди в пріоритеті.

Не пропустіть першу подію нового сезону у Osocor Residence — приєднуйтесь до вечора, де звучить справжнє.

Квитки вже в продажу на сайті.

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