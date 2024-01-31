Хейлі Бібер у пухнастих стрінгах й топі посвітила тілом коло пальми

Тетяна Сухачова 31 січня, 10:56

Американська модель Хейлі Бібер похизувалася струнким тілом у спідньому.

Дівчина виклала у своєму Instagram кілька світлин, на яких засвітила стрункі ніжни та плаский живіт, а також покрасувалася у волохатому бікіні.

Пухнасте бікіні модель доповнила волохатим взуттям
Пухнасте бікіні модель доповнила волохатим взуттям
фото з Instagram
Дружина Джастіна Бібера притулилася до пальми

Дружина Джастіна Бібера притулилася до пальми

фото з instagram

Як відомо, дружина канадського співака Джастіна Бібера нерідко дивує своїми луками. Модель готова на багато що заради ефектного кадру. Наприклад, одного разу вона вийшла у мініспідниці та куценькому топі на сніг.

Нагадаємо, раніше Хейлі знялася у кампейні купальників, для якого попозувала у ластах та масці.

Читайте також:

Хейлі Бібер у міні та з голим животом вийшла на мороз робити ФОТО

Хейлі Бібер випнула апетитні сідниці на яхті для фото

Ласти, маски і купальники: Кендіс Свейнпол і Хейлі Бібер посвітили засмаглими тілами на Багамах


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів