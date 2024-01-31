Хейлі Бібер у пухнастих стрінгах й топі посвітила тілом коло пальми
Американська модель Хейлі Бібер похизувалася струнким тілом у спідньому.
Дівчина виклала у своєму Instagram кілька світлин, на яких засвітила стрункі ніжни та плаский живіт, а також покрасувалася у волохатому бікіні.
Як відомо, дружина канадського співака Джастіна Бібера нерідко дивує своїми луками. Модель готова на багато що заради ефектного кадру. Наприклад, одного разу вона вийшла у мініспідниці та куценькому топі на сніг.
Нагадаємо, раніше Хейлі знялася у кампейні купальників, для якого попозувала у ластах та масці.
Приєднуйтесь до дискусії