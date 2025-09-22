"Хвилі" — нова пісня рок-гурту ROSEQUIT [РОЗКВІТ] про рух, який ти не обирав

Український рок-гурт ROSEQUIT [РОЗКВІТ], який в цьому році вже встиг презентувати себе та запалити на одній зі сцен Atlas Festival 2025, випустив новий сингл "Хвилі" та лірик-відео до нього. Це трек про внутрішній маятник і пошук опори. Пісня увійде до дебютного альбому, вихід якого музиканти анонсували на жовтень.

Композиція "Хвилі" — це остання "мирна" пісня гурту. Вона народилася за 10 днів до початку великої війни. Цей трек — про внутрішній рух, який відбувається, хочеш ти того чи ні.

"Ця пісня, імовірніше, про стан, аніж про історію. Момент, коли тебе несе — і ти не впевнений, за щось триматися чи плисти. Я не люблю або не вмію класно пояснювати, про що мої ж пісні, тож кожен сам вирішує, тебе несе — чи ти гребеш", — розповідає фронтмен гурту Юрій Грузинський.

У "Хвилях" ROSEQUIT [РОЗКВІТ] відійшли від звичного гітарного звучання і розширили палітру семплами, синтами та електронними шарами. Це одна з небагатьох пісень, у якій Юрій сам працював із синтезаторами, занурившись, як він каже, у "цифровий і безмежний світ". Разом із ним над треком працювали саунд-дизайнер Євген Іванов (гурт "Майн") і звукорежисер Валерій Лихачов (AV Sound).

Лірик-відео до пісні створила донька Юрія Вероніка, без жодного брифу, просто за відчуттями. І, як каже сам музикант, влучила дуже точно.

ROSEQUIT [РОЗКВІТ] — це не просто назва. Це позиція, яка відображає філософію гурту: постійний розвиток, любов до життя і віра в те, що музика — це енергія, якою варто ділитись. Виступаючи в найрізноманітніших умовах — від клубів до військової частини, музиканти прагнуть, щоб слухачі відчували піднесення і надихалися на "круті речі".

До складу гурту входять Юрій Грузинський, який відповідає за вокал, тексти, музику, гітару і клавіші, барабанщик Іван Корнієнко та басист Юрій Шуліка. ROSEQUIT [РОЗКВІТ] вже знайомий слухачам за своїми хітами — емоційними, живими й впізнаваними, серед них: "Палай-гори", "Без тебе", "Зникаю", "Лютий".

Слухайте "Хвилі" на всіх стримінгових платформах і вирішуйте самі — ви пливете за течією чи рухаєтеся самотужки.