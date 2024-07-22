JAMALA повертається з великим сольним концертом у Києві

Великий концерт JAMALA відбудеться у культурному просторі V'YAVA, що на ВДНГ, 1 вересня.





Після успішного проведення минулорічного сольного концерту в артпросторі V'YAVA, співачка JAMALA вирішила вдруге виступити для своїх шанувальників просто неба. Особливий цей концерт ще й тому, що таким чином артистка збирається відсвяткувати свій День народження разом із відвідувачами концерту та насолодитися останнім літнім вайбом у перший день осені.

"Я дуже люблю літо, а ще більше люблю літні виступи просто неба.

Дуже хвилююче. Мій перший концерт, перша зустріч з вами у новому статусі баготодітної мами, пишу і не вірю в це. Надихаюсь ними, вами, тож однозначно наша зустріч буде сповнена любові та ніжності, а головне, зараз концерти — це про дозволити собі зібрати людей, відчувати відповідальність, молитися, щоб не було тривог, згадувати тих, хто пішов, збирати гроші на ЗСУ, дозволити собі трохи насолодитися, дякувати ЗСУ.

І дуже символічно, що одразу після мого Дня народження, у нас є така можливість зустрітися, де я заспіваю для вас пісні з різних альбомів.

А ще, це також нагода зібрати додаткові кошти для ЗСУ, адже частина прибутку піде нашим хлопцям.

Також, серед усіх, хто придбає квиток до 27 серпня, мого Дня народження, обіцяю обрати двох щасливчиків, які проведуть день концерту зі мною та побачать весь процес підготовки й зазирнуть "за лаштунки".

З нетерпінням чекаю зустрічі з вами! Люблю! Ваша Джамала", — говорить народна артистка України.

ВІДЕО ЗАПРОШЕННЯ

Під час концерту артистка обіцяє заспівати улюблені пісні своїх шанувальників: "Крила", "Шлях додому", "1944", "Заплуталась", "Люблю" та інші. А ще фірмовий звук, неповторний тембр голосу, надихаюча атмосфера, сильний склад музикантів та шалена енергетика JAMALA точно зроблять цей вечір незабутнім.

Серед усіх, хто придбає квиток до 27 серпня, JAMALA обіцяє обрати двох щасливчиків, які проведуть день концерту з нею та побачать весь процес підготовки й зазирнуть "за куліси".

Що стосується місця проведення, команда артпростору, де проходитиме концерт JAMALA, попіклувалася про безпеку гостей. На території ВДНГ розташовані два бомбосховища. Також поруч є станція метро "Виставковий центр".

Партнер концерту — організація SUPPORT AZOV. Вона допомагає 3ОШБ виконувати бойові завдання і гнати ворога подалі від української землі. До речі, минулого року під час виступу JAMALA в V'YAVA вдалося зібрати понад 100 тис. грн для наших захисників.

Завітайте в артпростір V'YAVA, щоб послухати JAMALA і допомогти нашим воїнам! До зустрічі!

Квитки: https://concert.ua/uk/event/jamala-na-vyava

JAMALA — українська співачка та авторка пісень, переможниця Євробачення-2016, володарка світової нагороди WIBA, як одна з найпопулярніших інфлюєнсерок 2022 року, увійшла в ТОП-3 найпопулярніших світових виконавців у плейлисті Spotify Equal 2023. Лауреатка найвищої Національної Шевченківської премії 2024 за вклад у розвиток музичного мистецтва з альбомом QIRIM. Вона — одна з тих співачок, голос якої чують у всьому світі.

Дискографія JAMALA налічує 8 студійних альбомів, низку EP та синглів. Кожен реліз сповнений власних переживань і досвіду. Музика JAMALA поєднує у собі соул, джаз, електроніку та поп, створюючи унікальне звучання, що стало атрибутом української музичної сцени.

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