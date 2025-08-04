Катерина Кухар стала обличчям національного топ-виробника енергетичного машинобудування

Народна артистка України, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Катерина Кухар стала обличчям рекламної кампанії українського виробника промислового теплового обладнання КОЛВІ.

Влітку в столиці зʼявились обʼєкти зовнішньої реклами на яких кияни та гості столиці мають змогу побачити приму-балерину в розкішному червоному сценічному образі на фоні блакитного полумʼя, яке символізує профіль діяльності компанії КОЛВІ.

Катерина Кухар

У коментарі Катерина Кухар зазначила, що ідея цієї рекламної кампанії виникла спонтанно. З початку повномасштабного вторгнення та поступового відновлення учбового процесу, Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної, керівницею якого є Катерина, звертався по допомогу до меценатів, які сприяли б переобладнанню укриття для учнів та студентів.

Олександр Крошка, який очолює благодійну організацію КОЛВІ, відгукнувся та фактично за тиждень занедбане укриття перетворилось на порівняно комфортний блок. А восени, компанія зголосилась вже з допомогою в утепленні фасаду гуртожитку Коледжу.

"Тому, до речі, обрані гасла компанії: "для теплих справ", та "гріє на сцені" не є виключно маркетинговими, а цілком відповідають справжнім справам", — зазначила Катерина Кухар.

Крім зовнішньої реклами, було відзнято відео ролик повна версія якого є на YouTube каналі Колві. Скорочена ж версія демонструється перед відео на YouTube-каналі провідного українського інформаційного видання "Української правди".

Ролик включає в себе декілька сюжетів, зокрема, сцену у медичному закладі, сцену учбового процесу у шкільному освітньому закладі, процесів проектування та будівництва та безпосередньо танець Катерини Кухар.

В Колві пояснюють, що ідея полягала в тому, щоб відобразити ті сфери, у яких використовується обладнання, яке виробляє компанія. Як пояснив Олександр Крошка, основний вид діяльності Колві виробництво промислових газових котлів та транспортабельних блочно-модульних котелень, які використовуються для забезпечення теплом освітніх установ, закладів охорони здоровʼя, житлових кварталів та різноманітних обʼєктів соціальної-культурної сфери населених пунктів.

Олександр Крошка

"У рекламній кампанії ми прагнули створити атмосферу затишку та тепла і водночас продемонструвати ті основні напрямки за якими Колві працює останніми роками, адже всі ми розуміємо, що критично-важлива інфраструктура, в умовах агресії є пріоритетною для захисту, шляхом забезпечення децентралізованого теплопостачання. Власне, з 2022 року у співпраці з міжнародними донорами, органами місцевого самоврядування та центральними органами виконавчої влади ми працювали саме над тим, щоб максимально убезпечити стабільне функціонування таких обʼєктів за обставин енерготерору, який влаштовує ворог. Тому особливо приємно було, що Катерина, дізнавшись про те, що ми готуємо рекламну кампанію, відразу погодилась взяти в ній участь та знайшла час у щільному графіку. Поділюсь секретом, узгоджуючи графік зйомок, виявилось, що єдиним днем, у який вдається всіх і все синхронізувати, припадає на 8 березня. Для нас це був новий досвід, виявляється кіновиробництво це далеко не розвага, і попри всі ці обставини, Катерина залишилась непохитною та професійною. Безумовно, для нашої компанії це велика честь та гордість, що зірка балету світового рівня долучилась до підтримки українського бізнесу", — підсумував Олександр.