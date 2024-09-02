KIKO MILANO презентує дві лімітовані колекції

Цієї осені всі погляди прикуті до нової колекції KIKO MILANO Gloss Supreme ("Глянцева досконалість"), що натхненна трендом "скляної" шкіри (Glass Skin) і підкреслює екстремальний блиск і чуттєвість образу.

Нова лінійка включає асортимент декоративної косметики, засобів для догляду за шкірою та аксесуарів: палетки тіней з 12 відтінками, бронзер з люмінесцентним фінішем і ароматом піона й персика, рідку тональну основу з сяючим фінішем та зволожуючу основу, хайлайтер та рум’яна, губні помади, блиски для губ, засіб з глянсовим ефектом для контуру очей, обличчя та губ, олівець та щіточку для брів, підводку для очей, спрей-фіксацію макіяжу, туш для вій, патчі під очі, косметичку, віск для брів з пантенолом, праймер, олівці для губ.

Колекція грає з легкими й вологими і, в той же час, щільними та чуттєвими текстурами, які демонструють блиск, сяйво і комфорт в макіяжі. Високоефективні формули та модні глянцеві відтінки забезпечують блискуче покриття, від глянцевого до вінілового. Навіть футляри нових продуктів мають розкішну глянсову обробку, в червоних та персикових відтінках і відображають творчу тему колекції.

Особливої уваги бренд приділив догляду. Патчі з гіалуроновою кислотою та кофеїном освіжають та освітлюють область навколо очей, а універсальний бальзам для губ та помада, збагачені веганськими формулами, легко наносяться, доглядають за губами і роблять їх спокусливими.

Також Kiko Milano презентує лімітовану колекцію блисків та олійок для губ 3D Hydra. В лінійці представлено оновлену обмежену серію продуктів, що стали бестселлерами серед жінок в усьому світі. Додавши ще п’ять варіантів відтінків блиску та чотири відтінки олійки, бренд пропонує варіанти для будь-якого випадку.

Блиски для губ 3D Hydra зволожують губи до 8 годин, додаючи ефекту 3D-об'єму, мають кремову гладку текстуру, і наноситься з легкістю. Олійки 3D Hydr мають пом'якшувальну та обволікаючу текстуру з сяючим фінішем, які живлять і зволожують губи до 10 годин, надають їм блиску та легкі відтінки кольору.

Колекції вже доступні у фірмових магазинах Kiko Milano та на INTERTOP.UA.