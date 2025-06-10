Kiko Milano презентує нову літню колекцію косметики "Джусі Фіз"

Італійський бренд KIKO Milano представляє нову літню колекцію Джусі Фіз (Juicy Fizz), натхненну аперитивами, ароматами цитрусових і яскравими моментами літа. Легкий мейкап, гарний настрій та лук для сонячних днів і теплих вечорів на відпочинку - що ще потрібно для італійського настрою?

Нова лінійка складається з декоративної косметики та засобів догляду за шкірою з фруктовим ароматом. Усі продукти з ефективними водостійкими, зволожуючими та довготривалими формулами, а свіжі цитрусові нотки та розкішні легкі текстури на гелевій, кремовій та водяній основі забезпечують легке нанесення.

Соковиті кольори, теплі відтінки та блискучі покриття дозволяють підкреслити засмагу та експериментувати з літнім макіяжем.

Елегантна яскрава упаковка з італійським дизайном створює додатковий настрій колекції. Помаранчеві футляри з золотистими штрихами роблять кожен продукт особливим.

Продукти для обличчя:

Бронзер з шовковистою текстурою та ароматом апельсину, надає природного ефекту засмаги.

з шовковистою текстурою та ароматом апельсину, надає природного ефекту засмаги. Рідкий хайлайтер-кушон , що легко розтушовується.

, що легко розтушовується. Пудрові рум’яна з ефектом сяяння, з маслом жожоба та ши.

з ефектом сяяння, з маслом жожоба та ши. Тінт для обличчя SPF 50 , збагачений гіалуроною кислотою, рідкою текстурою, що зволожує шкіру, вирівнює колір обличчя та має аромат апельсинового цвіту та ванілі.

, збагачений гіалуроною кислотою, рідкою текстурою, що зволожує шкіру, вирівнює колір обличчя та має аромат апельсинового цвіту та ванілі. Хайлайтер-бронзер — ідеальне поєднання двох кремових, розкішних і чуттєвих текстур, що дозволяють підкреслити, скульптурувати і покращити обличчя.

— ідеальне поєднання двох кремових, розкішних і чуттєвих текстур, що дозволяють підкреслити, скульптурувати і покращити обличчя. Пудрова тональна основа SPF 50 — чуттєва, зручна та ультратонка для літнього макіяжу. Надає шкірі оксамитове матове покриття, має яскраві нотки червоного апельсина та розкішного мигдалю.

Продукти для очей:

Стійкі кремові тіні в стику з ефектом охолодження, стійкі до 24 годин.

Водостійка тонка підводка з фетровим кінчиком, стійка до 24 годин.

Підводка-каял.

Об’ємна чорна і кольорова туш із доглядовими компонентами олії аргани та жожоба, яка легко знімається теплою водою, а тримається до 36 годин.

Туш для брів, яка тримається до 24 годин і є водостійкою, можна використовувати й для вій.

Продукти для губ:

Помада в кремовій текстурі з SPF 30, збагачена олією жожоба та маслом ши.

Блиск для губ 3D Hydra у трьох нових відтінках забезпечує зволоження і блиск, збагачений олією маракуї.

Маркер-блиск для губ у соковитих відтінках.

Олія в стику, що тане на губах і змінює відтінок залежно від pH шкіри.

Продукти для тіла:

Парфуми — аромат літа, який осідає на волоссі й одязі. Свіжі ноти італійського лимона, апельсина, мандарина і кавуна відкривають аромат своєю енергійністю, далі з'являється солодка серцевина, в якій домінує гармонія іланг-ілангу, абсолюту листя фіалки і енергійного неролі, тепло сандалового дерева зміцнює базу і додає вишуканості, а м'якість амброфіксу об'єднує все це.

Олія для тіла і волосся - збагачена спеціальною сумішшю апельсинових перлин, швидко вбирається, не залишаючи відчуття жирності та важкості, покращує та живить шкіру, надаючи їй сяйва

Колекція доступна в магазинах Kiko Milano у застосунку INTERTOP та на intertop.ua.