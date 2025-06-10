Kiko Milano презентує нову літню колекцію косметики "Джусі Фіз"
Італійський бренд KIKO Milano представляє нову літню колекцію Джусі Фіз (Juicy Fizz), натхненну аперитивами, ароматами цитрусових і яскравими моментами літа. Легкий мейкап, гарний настрій та лук для сонячних днів і теплих вечорів на відпочинку - що ще потрібно для італійського настрою?
Нова лінійка складається з декоративної косметики та засобів догляду за шкірою з фруктовим ароматом. Усі продукти з ефективними водостійкими, зволожуючими та довготривалими формулами, а свіжі цитрусові нотки та розкішні легкі текстури на гелевій, кремовій та водяній основі забезпечують легке нанесення.
Соковиті кольори, теплі відтінки та блискучі покриття дозволяють підкреслити засмагу та експериментувати з літнім макіяжем.
Елегантна яскрава упаковка з італійським дизайном створює додатковий настрій колекції. Помаранчеві футляри з золотистими штрихами роблять кожен продукт особливим.
Продукти для обличчя:
- Бронзер з шовковистою текстурою та ароматом апельсину, надає природного ефекту засмаги.
- Рідкий хайлайтер-кушон, що легко розтушовується.
- Пудрові рум’яна з ефектом сяяння, з маслом жожоба та ши.
- Тінт для обличчя SPF 50, збагачений гіалуроною кислотою, рідкою текстурою, що зволожує шкіру, вирівнює колір обличчя та має аромат апельсинового цвіту та ванілі.
- Хайлайтер-бронзер — ідеальне поєднання двох кремових, розкішних і чуттєвих текстур, що дозволяють підкреслити, скульптурувати і покращити обличчя.
- Пудрова тональна основа SPF 50 — чуттєва, зручна та ультратонка для літнього макіяжу. Надає шкірі оксамитове матове покриття, має яскраві нотки червоного апельсина та розкішного мигдалю.
Продукти для очей:
- Стійкі кремові тіні в стику з ефектом охолодження, стійкі до 24 годин.
- Водостійка тонка підводка з фетровим кінчиком, стійка до 24 годин.
- Підводка-каял.
- Об’ємна чорна і кольорова туш із доглядовими компонентами олії аргани та жожоба, яка легко знімається теплою водою, а тримається до 36 годин.
- Туш для брів, яка тримається до 24 годин і є водостійкою, можна використовувати й для вій.
Продукти для губ:
- Помада в кремовій текстурі з SPF 30, збагачена олією жожоба та маслом ши.
- Блиск для губ 3D Hydra у трьох нових відтінках забезпечує зволоження і блиск, збагачений олією маракуї.
- Маркер-блиск для губ у соковитих відтінках.
- Олія в стику, що тане на губах і змінює відтінок залежно від pH шкіри.
Продукти для тіла:
Парфуми — аромат літа, який осідає на волоссі й одязі. Свіжі ноти італійського лимона, апельсина, мандарина і кавуна відкривають аромат своєю енергійністю, далі з'являється солодка серцевина, в якій домінує гармонія іланг-ілангу, абсолюту листя фіалки і енергійного неролі, тепло сандалового дерева зміцнює базу і додає вишуканості, а м'якість амброфіксу об'єднує все це.
Олія для тіла і волосся - збагачена спеціальною сумішшю апельсинових перлин, швидко вбирається, не залишаючи відчуття жирності та важкості, покращує та живить шкіру, надаючи їй сяйва
Колекція доступна в магазинах Kiko Milano у застосунку INTERTOP та на intertop.ua.