Kiko Milano презентує весняну лімітовану колекцію та оновлену лінійку Hydra Pro

Пориньте у безмежний світ мрій разом з новою лімітованою колекцією KIKO MILANO "Ейфорія Мрій" ("Dreamphoria") для найбажанішого образу. Зустрічайте весну з косметикою, натхненною сновидіннями, де кожен продукт неповторний за своїм складом та дизайном.

Продукція лімітованої лінійки має переваги завдяки інноваційним гібридним формулам. Текстури дивують своєю чуттєвістю: від ніжних суфлеподібних до шовковистих рідин і пружних, "подушкоподібних" відчуттів.

А ще сюрреалістичні кольори та опуклі форми дають відчуття мрійливості й чарівності. До нової колекції увійшли декоративна косметика та аксесуари, а також засоби для догляду за шкірою, які підкреслюють індивідуальність і додають легкості:

очищувальний засіб з оливковою олією для свіжості та догляду за шкірою,

олія для зволоження губ,

праймер для ідеальної підготовки шкіри до макіяжу,

гібридний тональний крем, який одночасно доглядає за шкірою,

твердий хайлайтер, який перетворюється в рідку текстуру для ефекту розгладжування, підсвічування та корекції шкіри,

рум'яна, що створюють ніжний колір,

хайлайтер 3 в 1,

палітра з м'якими матовими та перлинними відтінками,

подвійні тіні для повік для створення матового ефекту,

туш для подовження та об'єму,

засіб для догляду та укладки брів,

зволожуюча помада для губ,

контурний олівець для губ,

засіб, що дозволяє регулювати інтенсивність кольору на губах.

Особливої уваги заслуговує дизайн лінійки. Упаковка кожного продукту має ніжні, плавні та опуклі форми та кольори, які передають легкість мрій.

Також KIKO MILANO представляє розширену лінійку зволожуючих засобів для догляду за шкірою Hydra Pro Range, що містять натуральні та технологічні інгредієнти. Асортимент містить оновлені формули для класичної лінії, а також два нових продукти: Hydra Pro Mist і Hydra Pro Serum.

Кожен продукт оновленого асортименту містить екологічно чистий екстракт італійської троянди, добре відомий інгредієнт завдяки своїм властивостям, пов’язаним із доглядом за шкірою. Він поєднується з дуетом технічних активних речовин: гіалуроновою кислотою для миттєвого догляду і живлення та комплексом Actiglow, який сприяє виробленню колагену та надає шкірі сяючого вигляду. Нова сироватка Hydra Pro також містить екстраординарну технологію ліпосферної матриці, інноваційну біоміметичну технологію, яка допомагає підтримувати шкірний бар’єр.

Hydra Pro Mist – це засіб для зволоження шкіри, який ідеально підходить як основа під макіяж, так і фіксатор. Володіючи зволожуючим і освіжаючим ефектом, він забезпечує зволоження вже через 15 хвилин після нанесення з тривалим ефектом до 48 годин.

Hydra Pro Serum — це головна сироватка лінійки, яка максимально зволожує через 15 хвилин. Чуттєва текстура для шкіри, яка виглядає помітно еластичною, сяючою та гладкою. Вони доповнюють класичну лінійку Hydra Pro, включаючи Hydra Pro Eyes, Hydra Pro Day, Hydra Pro Glow і Hydra Pro Matte.

Рекламна кампанія для лінійки Hydra Pro представлена новим глобальним амбасадором бренду KIKO MILANO, акторкою, співачкою та любителькою експериментів з макіяжем Еммою Робертс.

Говорячи про нову кампанію, Емма Робертс ділиться: "Це був чудовий досвід зйомок кампанії для Hydra Pro. Мені подобається, щоб моя шкіра була свіжою та гладкою, а візуальні ефекти справді демонструють ефект скла. Можна з упевненістю сказати, що Hydra Pro — мій новий вибір для щоденного зволоження".

Колекції "Ейфорія Мрій" та Hydra Pro Range вже доступні у фірмових магазинах Kiko Milano та на INTERTOP.UA.