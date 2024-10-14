Kiko Milano презентують нові лімітовані колекції

Італійський бренд декоративної косметики Kiko Milano випустив нову лімітовану колекцію Magnetic Nights, натхненну столицею італійської елегантності, енергією та ексклюзивністю найгламурніших подій Міланського Тижня моди.

В лінійці представлений повний асортимент декоративної косметики, засобів для догляду за шкірою та аксесуарів. Інноваційні формули, чуттєві текстури, які трансформуються під час контакту зі шкірою, додаючи їй кольору, сяйва та краси.

Модні відтінки, гра світла з металевими кольорами та покриттями для насичених димчастих очей, графічні лінії, щоб підкреслити унікальність і неповторність.

Культовий дизайн і 3D-оздоблення перетворюють кожен виріб на предмет колекціонування, аксесуар, яким можна похизуватися. Глянцеві чорні відтінки, деталізовані відблисками срібла, поєднуються зі сміливими рельєфами, щоб передати всю яскравість вечорів високої моди.

Одночасно першим глобальним амбасадором бренду Kiko Milano стала всесвітньо відома актриса, співачка та любителька експериментів з макіяжем Емма Робертс. Вона презентує нову колекцію Maxi Mod Colour Mascara.

В цій лінійці представлено туш для вій в семи різних кольорах: класичному чорному, синьому електрик, сливовому, коричневому, зеленому металік, фуксії та бірюзовому. Додатково в колекцію входить палетка тіней для очей з 15 відтінками, та компактні однокольорові тіні з металевим фінішем.

Завдяки рідкій, еластичній текстурі та мініщіточці Hytrel, туш Maxi Mod Color рівномірно наноситься кожну вію, а формула, збагачена аргановою олією, збільшує об’єм до 200% та дає 10-годинну фіксацію.

Ділячись своїми думками щодо нової кампанії, Емма Робертс каже: "Працювати з KIKO MILANO було так весело – таке задоволення від участі в творчому процесі з ними. Ми експериментували з шаруватим кольором і текстурою для вигляду Maxi Mod Color Mascara. Це грайливий погляд на класичний б'юті-образ, і мені сподобалася свобода експериментувати з новими речами та робити щось трохи несподіване".

Колекції вже доступні у фірмових магазинах Kiko Milano та на INTERTOP.UA.