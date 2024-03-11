Kiko Milano представляє нову лімітовану колекцію "У ритмі весни"

Зима поступається місцем теплу, свіжості й квітам. Світ прокидається, все навкруги оновлюється, скидаючи важкі зимові спогади та похмурі кольори. Нова лімітована колекція KIKO MILANO “У ритмі весни” відзначає момент пробудження і появи весняних барв, які хочеться зафіксувати у своєму настрої й образі. Зустрічайте весну з косметикою, натхненну першими квітами.

До нової лінійки увійшли засоби для догляду за шкірою, декоративна косметика та аксесуари. Кожен продукт унікальний за своїм складом та дизайном: ефективні поживні формули, ніжні квіткові ноти та легкі, зручні для нанесення текстури з цілою палітрою весняних кольорів та відтінків. Бальзам для губ, палетка для очей, губна помада та туш точно стануть бестселлерами цієї колекції і косметичними хітами весни!

Сучасний квітковий дизайн додатково створює позитивний настрій. Навіть форма губних помад нагадує бутон квітки, яка щойно розпустилась. Букет перших квітів, легкий та ніжний макіяж та улюблена сукня чи костюм підкреслять природну красу, жіночність та неповторність у будь-якому образі: щоденному, діловому чи вечірньому.

Створіть барвистий весняний образ з продуктами з нової лінійки KIKO MILANO “У ритмі весни”.

Колекція вже доступна у фірмових магазинах Kiko Milano та на INTERTOP.UA.