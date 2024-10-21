LATEXFAUNA запалили Stereo Plaza: улюблені хіти, нестримні танці та донати на ГУР МО

19 жовтня ньювейв гурт LATEXFAUNA зіграв свій найспекотніший сольний концерт у київському концертному залі Stereo Plaza. Cherkaschyna, Masandra, Lucerna, Bounty — музиканти виконали улюблені хіти та нові треки, які запалювали танцмайданчик та викликали у прихильників хвилю емоцій.

Гурт виступав у костюмах червоногарячого кольору, які підкреслили основну концепцію концерту, відсилаючи до образів пожежників. Температура в приміщенні підвищувалась з кожною наступною піснею, в певний момент в розпалі відчуттів та на піку зваби прихильниці закидали сцену білизною.

Енергетика була шаленою, зал вибухав оваціями після кожної пісні. Очевидно, що глядачі чекали на цей концерт і були готові до музичної феєрії.

Однією з ключових подій шоу стала жива презентація максісинглу LUCERNA, кліп до якого зняв відомий режисер Алан Бадоєв. Легкий трек про літні ночі і пристрасть, що переходить у справжній музичний шторм — саме так LATEXFAUNA змушує відчувати музику.

Артисти подякували кожному, хто доєднався до події: "Дякуємо всім за цей вечір! Ми реально кайфонули та сподіваємось, що ви теж відчули щось подібне. Круто зустрічатись зі своїми й разом ловити спільний вайб. Дякуємо вам!"

Серед гостей вечора — відомі представники українського мистецтва та медіа

Концерт став точкою збору креативної спільноти Києва. На подію завітало чимало відомих облич, зокрема музична продюсерка Ірина Горова, маркетинг директорка MEGOGO Валерія Толочина, режисер Семен Горов, кліпмейкер Інді Хаїт, актор Володимир Шумко, інфлюенсерки Тетяна Ніколенко, Уля Станіславська та Розалі Номбре, журналіст й телеведучий Юрій Марченко, шеф-редакторка Marie Claire Ірина Татаренко, співачки Марі Чеба та Анна Завальська, композитор Дмитро Саратський, радіоведучий Ілля Ярема, культурна менеджерка Катя Тейлор, комунікаційниці Альона Скулкіна, Анастасія Лавриненко та Тетяна Карікова.

Ірина Горова

Разом задля підтримки ГУР МО України

Гості прийшли не тільки послухати улюблені пісні та отримати порцію гарного настрою, але й долучитися до важливої справи — підтримати нашу розвідку.

Віртуоз аукціонів, Олександр "Колмен" Сердюк, майстерно провів благодійні торги вже традиційні для концертів LATEXFAUNA. Його "виступ" створював інтригу та драйв довкола лотів, деякі з яких мали унікальну та історичну цінність. Серед них: статуетка премії YUNA 2023, яку LATEXFAUNA отримала як кращий поп-гурт; футболка з останнього кліпу LUCERNA; рожевий костюм пілота від художниці по костюмах Лесі Патоки, з тих, в яких музиканти презентували свій перший альбом та інші.

Загалом під час концерту, тільки завдяки донатам та аукціонним лотам, було зібрано понад 300 тисяч гривень на потреби ГУР МО України. Цей концерт став стартом збору на надводні дрони MAGURA, який триватиме в листопаді в турі містами України.