LAUD, "Фіолет", Положинський та різдвяна музика: яким буде грудень в Caribbean Club

Грудень у Caribbean Club готує яскраві враження для кожного: гостей концерт-холу чекають провокаційні вистави "Чорного Квадрата", вистава-сенсація паризького театру "Двоє оголених чоловіків", еротичне вар’єте "Рояль", різдвяна музика у виконанні оркестру Aniko Dolidze Big Band та мелодії в ритмі сальси від гурту Dislocados. Спеціальні події місяця — концерти LAUD, "Фіолет», Олександра Положинського та друзів. Повний розклад подій — в добірці нижче.

9 грудня: вистава "Двоє голих чоловіків"

Сенсація паризького театру Мадлен, вистава номінована на премію Мольєра — в Caribbean. Поєднання водевілю, комедії та театру абсурду, гомеричного сміху та серйозних тем, жартів на межі та глибоких діалогів — виклик емоціям і стереотипам.

Режисерка: Ольга Гаврилюк. У виставі беруть участь: Олексій Вертинський, Людмила Смородіна, Артем Ємцов, Ксенія Вертинська, Марія Гаврилюк та Маня Корогодська.

10, 11, 14, 16, 21, 25, 28 та 31 грудня: вистави театру "Чорний Квадрат"

З моменту заснування в 1991 році театр "Чорний Квадрат" — незалежний новаторський театр — здобув любов глядачів завдяки своїй неповторній манері подавати гострі соціальні теми через сміх і провокацію. Понад десять років вони створюють особливу атмосферу в Caribbean.

В грудні театр "Чорний Квадрат" продовжить тішити своїх глядачів, дарувати емоції, сміх і можливість розслабитися: 10 грудня — "Ти моє все", 11 грудня — "Гола правда", 14 грудня — "Дві смужки або подвійна суцільна любові", 16 грудня — "21 хвилина до та після сексу", 21 грудня — "Секс. Тимчасово доступний", 25 грудня — "Topless. Все включено!", 28 та 31 грудня — "Новорічний кекс".

Усі вистави правдиві, актуальні та з гумором розповідають про життя, яке ми живемо сьогодні. Мова: українська. Опис вистав на сайті.

12 грудня: концерт гурту "Фіолет"

12 грудня гурт "Фіолет" проведе свій перший концерт після мобілізації Сергія Мартинюка та останній виступ цього року. Наживо пролунають улюблені хіти гурту, зокрема "Кохана", "Бібліотека", "Тиша", а також нові композиції.

Традиційно збираються кошти на фронтові потреби.

14, 21 та 28 грудня: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY — атмосферні вечори Caribbean з запальними танцями та живою музикою від кращих кавер-гуртів TOKYO та F.L.I.R.T.

Незмінний DJ Mustafaev створює унікальний мікс хітів різних епох і жанрів, заряджаючи енергією на весь вечір. Disco Party — ідеальна можливість зануритись у ритм музики, відчути енергію вечора та насолодитись часом у компанії друзів.

17 грудня: Business Stand Up

Груднева зустріч Business Stand Up в Caribbean Club об’єднає неймовірних спікерів, які поділяться своїми історіями та надихнуть на нові досягнення. Усі кошти від заходу підуть на підтримку наших захисників.

19 та 26 грудня: мюзикл у форматі дінер-шоу — вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — унікальне клубне шоу, яке понад 5 років відкриває світ фантазій і емоцій. У вартість квитка входить шоу та пляшка Prosecco на двох.

Зіркова вокалістка — Lida Lee, постановники — хореографи "Танців з зірками", партнер шоу — Anabel Arto. Серед зіркових гостей, які побували на сцені: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Злата Огневич та інші.

Мюзикл переносить у світ пристрасті та натхнення. Кожна нота — новий потік почуттів. Танці, музика, емоції та враження — все це ви знайдете в нашому шоу.

Частина прибутку від вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.

22 грудня: концерт Олександра Положинського та друзів

Теплий Різдвяний концерт "Вогники» від Олександра Положинського та друзів. Артист збирає друзів, зокрема очікуються виступи Арсена Мірзояна, гурту KARTA SVITU, Тоні Матвієнко та Анни Добриднєвої. Вісь події — прем’єра живого виконання пісні "Вогники".

24 грудня: концерт LAUD

Спеціальний різдвяний концерт LAUD — вечір, наповнений магією музики любові та пристрасті. Живе виконання хітів "У Цю Ніч", "Вигадав", "2 Дні" та нових пісень з майбутнього альбому створить незабутню атмосферу свята. Цей концерт — ідеальний подарунок для закоханих і тих, хто хоче відчути справжню енергію українського R&B.

29 грудня: концерт Dislocados

New Year: Salsa Style — святкова атмосфера в ритмі сальси, де улюблені новорічні хіти оживають у палких аранжуваннях.

Dislocados — єдиний український сальса-оркестр, що вражає своєю енергією і заряджає драйвом на весь вечір. Яскраві шоу-номери, тропічні ритми і незабутні емоції роблять їхні виступи справжньою феєрією.

30 грудня: концерт Merry Swinging Christmas

Merry Swinging Christmas — особлива зимова програма у виконанні джазового оркестру під керівництвом Аніко Долідзе. У концерті прозвучать різдвяні хіти в свінгових аранжуваннях, зокрема "A Christmas Song", "Jingle Bells", "I’ll Be Home for Christmas" і "Santa Claus Is Coming to Town", а також легендарні композиції Оркестру Глена Міллера.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.