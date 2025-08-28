"Можна і треба співати на повний голос": культові хіти пролунають у Києві в виконанні Legendary Rock Voices

Фото надані пресслужбою

18-го жовтня у київському Палаці Спорту відбудеться вокально-симфонічне шоу від Legendary Rock Voices.

Колектив, який уже підкорив 43 європейських міста, зібравши понад 100 тисяч глядачів, готує для української столиці ексклюзивну програму.

Слухачі почують легендарні хіти — від Queen до AC/DC, від Rammstein до Evanescence — на одній сцені. Плейлист включатиме найвибуховіші композиції всіх часів — від треків культових легенд року минулого сторіччя до бестселерів сучасних альтернативщиків.

Легендарні рок-хіти пролунають на сцені Палацу спорту

На одній сцені зустрінуться потужний симфонічний оркестр, академічний хор, драйвовий рок-бенд та шість унікальних вокалістів, серед яких будуть фіналісти Нацвідбору на Євробачення, учасники "Голосу країни". Долучаться й інші українські зірки, імена яких організатори поки тримають у секреті, але обіцяють розкривати поступово.

Грандіозна подія відбудеться 18-го жовтня

Обіцяє бути гучно!

"У кожного з нас є пісня, яка назавжди вписалася у життя. Наше шоу — це можливість не просто почути її наживо, а і пережити ті самі емоції знову, але в тисячу разів потужніше. Це вечірка, де можна і треба співати на повний голос, танцювати і ділитися енергією з тисячами однодумців", наголосив продюсер проєкту Олександр Порядченко.



