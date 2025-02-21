Лейбл NEBO MUSIC та ГО "УААСП" почали співпрацю

Організація колективного управління "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (далі — ГО "УААСП") повідомила про початок співпраці з музичним лейблом NEBO MUSIC, який у 2024 році переміг у категорії "Найкраща менеджмент-колаборація" премії Muzvar. Про це авторська спільнота повідомила на своїх офіційних ресурсах.

Сторони підписали угоду про управління правами правовласника. Це значить, що ГО "УААСП" буде збирати та виплачувати роялті для авторів, правами яких опікується лейбл.

Лейбл NEBO Music спеціалізується на забезпеченні артистам повного циклу менеджменту — від створення пісень до організації виступів. Наразі лейбл працює з молодими талантами — Klavdia Petrivna та OSTY, які з TikTok-зірок виросли до вже знаних імен української сцени.

"У користувачів, які співпрацюють з нами, давно був запит на твори Klavdia Petrivna та OSTY. В зв'язку з тим, що ГО "УААСП" працює в межах добровільного колективного управління, ми не мали права надавати дозвіл на використання об'єктів авторського права, які відсутні в нашому каталозі. Тож ми раді, що перемовини з NEBO MUSIC завершилися підписанням угоди, й тепер користувачі, яких ліцензує ГО "УААСП", можуть використовувати їхні творів у своїй діяльності. Дякуємо NEBO Music за розвиток нової української музики та за довіру до нашої організації. Віримо у плідну співпрацю!", — зазначили в ГО "УААСП".

Нагадаємо, ГО "УААСП" також опікується правами на твори з каталогу лейблів Pomitni, Enko Music, MG Music, Black Beats, PLAN, Makko Music та інших.