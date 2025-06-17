Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні

Компанія Linkos Group, один із національних лідерів у сфері ІТ та автоматизації бізнес-процесів, відзначила своє 25-річчя масштабним родинним святом Family Day, яке об’єднало співробітників, їхні родини та друзів.

Святкування відбулося в Україні та стало символом стійкості, згуртованості та цінності людських взаємин у компанії. Музичний фестиваль, пікнік у комфортній зеленій зоні, творчі майстер-класи та активні розваги на свіжому повітрі — все передавало ключову тему події: Linkos Group — це більше, ніж компанія. Linkos Group — це велика родина.

Linkos Group — 25 років довіри. В Україні. Для України. З Україною.

"Для нас 25 років — це не просто цифра. Це історія людей, які разом будують компанію, підтримують одне одного і творять майбутнє. Саме тому ми хотіли відзначити цю подію не офіційним банкетом, а теплим родинним святом, де кожен міг відчути себе частиною великої Linkos Family", — зазначила Олеся Білоусова, СЕО Linkos.

Керуючий партнер Linkos Group Олеся Линник, СЕО Linkos Group Олеся Білоусова та ведучий Володимир Остапчук

Центральною подією фестивалю просто неба став живий музичний фестиваль за участі улюблених українських виконавців. Команду Linkos Group вітали найяскравіші зірки — Наталія Могилевська, Тоня Матвієнко, Руслана та інші, ведучим заходу був Володимир Остапчук. Виступи українських артистів стали яскравим акцентом святкового вечора, наповнивши його барвами емоцій, натхненням та гордістю за українську культуру.





Наталія Могилевська на 25-річчі Linkos Group

Тоня Матвієнко привітала Linkos з Днем народження

Руслана на Linkos Family Day 2025

Одним із найзворушливіших моментів стало об'єднання в унісон голосів всієї команди Linkos Group у виконанні гімну України, як справжній символ єдності та глибокої вдячності нашим захисникам.

"Ми працюємо в Україні, для України та разом з Україною. Для нас важливо, щоб наші співробітники відчували підтримку не лише в професійному середовищі, а й у житті. Саме такі моменти єднають та надихають нас рухатися вперед", — зауважила Олеся Линник, керуючий партнер Linkos Group.

Вже чверть століття Linkos Group розвиває бізнес-середовище України, впроваджуючи сучасні технологічні рішення для компаній та державних установ. У своїй роботі команда IT-компанії особливо цінує взаємопідтримку, розвиток людей та внесок у суспільно важливі ініціативи. З початку війни вклад Linkos Group в підтримку ЗСУ складає понад 185 млн гривень.

Linkos Family Day 2025 року став ще одним підтвердженням того, що справжня сила — у єдності. Попереду — нові етапи і досягнення, які команда Linkos Group продовжить відкривати разом.

Про компанію:

Linkos Group — український ІТ-холдинг, розробник популярних цифрових рішень для автоматизації бізнесу. В лінійці продуктів компанії Linkos Group рішення для подачі звітності та документообігу M.E.Doc та СОТА, програмні каси Cashalot і СОТА.КАСА, електронні підписи від "ЦСК "Україна", ERP-система ISPro та інші.