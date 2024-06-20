Магія літа в Caribbean Club: вистави, концерти, диско та варʼєте "Рояль"

Caribbean Club запрошує на літні події на будь-який смак: варʼєте, театр, концерти та танцювальні вечірки. Гарний настрій у вартості квитка, а більше подій червня-липня у добірці нижче.

22, 26 та 29 червня: вистави театру "Чорний Квадрат"

Вже 33 роки театр-студія імпровізації "Чорний Квадрат" працює як незалежний новаторський театр. Та понад 10 років заряджає гарними емоціями гостей Caribbean Club.

Червень відзначиться хітовими постановками для всіх, хто хоче посміятись та відпочити душею: 22 червня — "Гола правда", 26 червня — "Медовий місяць", 29 червня — "Щастя завжди поруч". Всі вистави правдиві, актуальні, про людей, які живуть зараз. Опис вистав на сайті. Вистави виконуються українською мовою.

21 червня, 12 та 26 липня: мюзикл у форматі дінер-шоу – Вар’єте "Рояль"

Влітку Caribbean Club продовжує запрошувати на шоу легендарного Вар’єте "Рояль" в особливому форматі: музично-театралізований перформанс з вечерею. Це шоу для дорослих, вишукана кухня та інтимна атмосфера. Смачна закуска та келих вина/просекко вже у вартості квитка.

Зірка шоу — Lida Lee — українська співачка, відкриття року "YUNA-2021", засновниця волонтерського штабу. Після творчої паузи артистка на сцені Caribbean в новому образі та з новою піснею «Сама» в ексклюзивному виконанні.

"Рояль" — єдине клубне шоу України, яке йде без перерви вже понад 4 роки! Постановники шоу — хореографи проекту "Танці з зірками".

Частина прибутку від Вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.

22 та 29 червня: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Гаряча запальна атмосфера та нестримні танці: в Caribbean Club повернулися культові танцювальні вечірки CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY.

Для гостей закладу звучатиме жива музика у виконанні кавер-гуртів TOKYO (22 червня) та мікс найкрутіших хітів від DJ Mustafaev. Деталі подій та бронювання столів на сайті.

23 червня: FOLKULAKA в супроводі хорор хору

Гурт Folkulaka збирає шабаш до свята Івана Купала. Компанію на сцені їм складе хорор хор, а в якості спеціальних гостей завітають гурти Zwyntar та 100% Bavovna.

Молодий український гурт Folkulaka творить в жанрі хорор-фолк, займається популяризацією українських традиційних народних пісень з сучасним переосмисленням та здоровою іронією.

4 липня: Максим Бородін "Якби не ти"

Максим Бородін — романтик, автор музики про кохання — запрошує на свій сольний концерт.

Емоційний хіт "Якби не ти" навесні 2023 року підкорив серця слухачів. Відтоді пісні Максима займають верхні позиції у ТОП-чартах музичних платформ та серцях слухачів.

На концерті наживо пролунають "Якби не ти", "Притулись — обійми", "Скажи мені", "Не відпускай", "Чайка" та інші романтичні балади. Деталі події на сайті.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.