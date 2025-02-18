Масниця на ВДНГ: 1-2 березня їмо, співаємо, весну зустрічаємо

Зимові дні відступають, а в повітрі вже пахне весною — час відзначити одне з найяскравіших свят в українських стародавніх традиціях, Масницю.

1-2 березня ВДНГ перетвориться на центр народних гулянь, колориту й весняних розваг.

Ювілейна "Зимова країна" завершує свій десятий сезон, і робить це яскраво — з народними обрядами, музикою, смачними частуваннями та веселощами на честь весни.

Масниця — давня традиція проводів зими, яка існує в багатьох країнах Європи. В Україні її також називають Колодієм, Сирним тижнем або Бабським святом. У ці дні люди прикрашали оселю, згадували рідних, просили пробачення та влаштовували пишні гуляння. Чим веселіше проходило святкування Масниці, тим урожайнішим мав бути рік. Обов’язкові атрибути свята — вареники, масло, сир і, звісно, обряди.

На ВДНГ шанують традиції, тому 1-2 березня на гостей підготували максимально автентичну програму.

Фольклорна сцена: виступи дитячо-юнацької вокальної студії "Нота", капели "Збитень", гуртів "ДваТри", "GG ГуляйГород", Baika Band, ансамблів "Громиця", "Зернятко", "Кралиця", SoloMia. Програму доповнять колективні співи веснянок, гаївок і майстеркласи з народних танців та хороводів.

Тематичні майстеркласи: гончарство, виготовлення виробів із соломи, хусткування та інші автентичні ремесла.

Театральні дійства: вуличні вистави, театр і ходулісти.

Весняний декор і тематичні фотозони: різнобарвні квіткові композиції, українські стрічки, улюблена розвага малечі — лабіринти й фотозони із сіна, гілки з помпонами та велетенська мотанка — символ весни й родинного тепла.

На фудкортах гостей чекатимуть особливі страви в меню, які поєднають давні рецепти із сучасними смаками. Солоні й солодкі вареники з різноманітними начинками, млинці, травʼяні чаї, наливки та інші традиційні напої.

Яскравим фіналом святкувань стане урочисте спалення Коструба, що символізує прощання із зимою. На гостей чекатиме вогняне шоу від київського театру вогню "Ясне сонце", наповнене теплом і світлом, яке має зарядити присутніх гарним весняним настроєм.

Вхід вільний, 1-2 березня, Масниця на ВДНГ, м. "Виставковий центр"

Сайт ВДНГ

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