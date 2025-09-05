MONATIK – обличчя кампанії adidas Originals: культові Superstar у сучасному прочитанні

MONATIK став обличчям кампанії adidas Originals "Superstar: The Original" в Україні. Дмитро – артист, чиї хітові треки та яскраві сценічні образи вже понад десять років надихають на самовираження та сміливість бути собою.

У центрі кампанії — класичні моделі у сучасному прочитанні: кросівки Superstar у двох кольорах та спортивний костюм Firebird.

Перші Superstar у MONATIK з’явилися ще у 14 років. Дмитро ділиться: "Вони були на розмір менші, але мені дуже хотілося ходити саме у суперстарах. І тоді широкі шнурки були просто вибухом для всіх бібоїв".

На честь виходу нової колекції він знову взув улюблені Superstar — з м’якою підкладкою на язичку та комірі для щоденного комфорту. Модель багато років лишається актуальною: від баскетболу — до міської культури; сьогодні вона повертається у сучасному вигляді для тих, хто має свій стиль і не женеться за трендами.

Для Дмитра бути справжньою суперзіркою — це мати внутрішню енергію та сяйво, яким можна заряджати інших: "Тренди зникають, але справжній стиль лишається. Він не вимагає підтверджень, він говорить сам за себе. Внутрішня суперзірка кожного з нас яріє і ярітиме, і навіть час не в силах це сяйво забрати".

Від перших кроків у брейкінгу до великих сцен танець і ритм залишаються у центрі творчості. Сьогодні концерти MONATIK неможливо уявити без танців, ритму, крауд-контролю та танцювального настрою — за будь-яких обставин.

У візуалах кампанії також є костюм Firebird: лаконічний крій і впізнавані деталі допомагають легко скласти простий щоденний образ.

"Superstar завжди був більше, ніж просто кросівками — це символ оригінальності та іскра культурних змін", — сказала Енні Барретт, віцепрезидентка з маркетингу adidas Originals. "Від вуличних куточків до світових сцен, їх носять ті, хто не чекає дозволу, щоб стати лідерами. Ця кампанія не про огляд минулого — вона про висвітлення нового покоління Originals, які без вагань будують майбутнє".

У глобальній кампанії взяли участь Семюел Л. Джексон, Missy Elliott, JENNIE, Марк Гонсалес, Ентоні Едвардс, GloRilla, Teezo Touchdown та Gabbriette.

Достатньо одного.

Перш ніж з'явиться тисяча.

Superstars — це ті, хто створює натовп, а не приєднується до нього.

