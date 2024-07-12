"Нескінчена надія": виставка-фотопроєкт, присвячений родинам зниклих військових
"НЕСКІНЧЕНА НАДІЯ"
Виставковий фотопроєкт Наталії Нестеркіної
15 липня – 29 липня 2024 року
Адреса: Арт-простір Київської бібліотеки імені Миколи Гоголявул. Велика Васильківська, 136, м. Київ
Виставка працює з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 18:45 (сб, нд – вихідні).
Вхід вільний
"НЕСКІНЧЕНА НАДІЯ" – виставка-фотопроєкт, присвячений дружинам, матерям, сестрам, родинам українських військових з 30-ї бригади ЗСУ, які зникли безвісти під час боїв з вагнерівцями на Бахмутському напрямку.
Для сімей, чиї близькі вирушили на фронт і не повернулися, кожен день наповнений надією, очікуванням та розпачем. Пошук чоловіків і синів стає для них найважливішим завданням. Надія, страх, відчай і бажання дізнатися правду – все це супроводжує їх щодня.
Вони – незмінні символи Сили, Віри та Любові.
Герої фотопроєкту – дружини, сестри, матері і діти військових 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького Збройних сил України. Воювали на бахмутському напрямку з угрупованнями "вагнера".
Зникло безвісти понад 300 людей з бригади. Історії цих жінок це частина масштабних гуманітарних викликів, із якими стикається Україна за умов війни.
Відкриття та презентація відбудеться 15 липня 20124 року о 17:00 в Арт-просторі Київської бібліотеки імені Миколи Гоголя.
Адреса: вул. Велика Васильківська, 136,
м. Київ
Телефон: +38 096 128 6893;Телефон: +38 044 529 14 73
Куратор експозиції – Валерій Лещинський
Creative/Art Director Kyivphotos-Hall 2012
Про авторку фотопроєкту:
Наталія Нестеркіна (Сучок) – живе і працює в Києві, членкіня Національної спілки фотохудожників України, художник APG( Асоціація фотографів Грузії). Має акредитацію на фотозйомки від Збройних Сил України з 2022 року.
Документує злочини агресора на деокупованих територіях. Дипломант міжнародних фотоконкурсів.
Контакти "Об’єднання родин безвісти зниклих воїнів 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького ЗСУ":
телефон +38 096 128 6893;
Організатори:
Об’єднання родин безвісти зниклих воїнів 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,
Арт-об’єднання "Kyivphotos-Hall 2012",
Бібліотека імені Миколи Гоголя ЦБС Голосіївського району Києва,
*за сприяння Національної спілки фотохудожників України.
Інформаційні партнери проекту:
Національна спілка фотохудожників України
Національна спілка кінематографістів України
Український Центр Фотомистецтва,
Креативна рекламна агенція "КращЄ",
Медіа підтримка: