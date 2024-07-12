"Нескінчена надія": виставка-фотопроєкт, присвячений родинам зниклих військових

"НЕСКІНЧЕНА НАДІЯ"

Виставковий фотопроєкт Наталії Нестеркіної

15 липня – 29 липня 2024 року

Адреса: Арт-простір Київської бібліотеки імені Миколи Гоголявул. Велика Васильківська, 136, м. Київ

Виставка працює з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 18:45 (сб, нд – вихідні).

Вхід вільний

"НЕСКІНЧЕНА НАДІЯ" – виставка-фотопроєкт, присвячений дружинам, матерям, сестрам, родинам українських військових з 30-ї бригади ЗСУ, які зникли безвісти під час боїв з вагнерівцями на Бахмутському напрямку.

Для сімей, чиї близькі вирушили на фронт і не повернулися, кожен день наповнений надією, очікуванням та розпачем. Пошук чоловіків і синів стає для них найважливішим завданням. Надія, страх, відчай і бажання дізнатися правду – все це супроводжує їх щодня.

Вони – незмінні символи Сили, Віри та Любові.

Герої фотопроєкту – дружини, сестри, матері і діти військових 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького Збройних сил України. Воювали на бахмутському напрямку з угрупованнями "вагнера".

Зникло безвісти понад 300 людей з бригади. Історії цих жінок це частина масштабних гуманітарних викликів, із якими стикається Україна за умов війни.

Відкриття та презентація відбудеться 15 липня 20124 року о 17:00 в Арт-просторі Київської бібліотеки імені Миколи Гоголя.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 136,

м. Київ

Телефон: +38 096 128 6893;Телефон: +38 044 529 14 73

Куратор експозиції – Валерій Лещинський

Creative/Art Director Kyivphotos-Hall 2012

Фейсбук

Про авторку фотопроєкту:

Наталія Нестеркіна (Сучок) – живе і працює в Києві, членкіня Національної спілки фотохудожників України, художник APG( Асоціація фотографів Грузії). Має акредитацію на фотозйомки від Збройних Сил України з 2022 року.

Документує злочини агресора на деокупованих територіях. Дипломант міжнародних фотоконкурсів.

Контакти "Об’єднання родин безвісти зниклих воїнів 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького ЗСУ":

телефон +38 096 128 6893;

Фейсбук

Організатори:

Об’єднання родин безвісти зниклих воїнів 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,

Арт-об’єднання "Kyivphotos-Hall 2012",

Бібліотека імені Миколи Гоголя ЦБС Голосіївського району Києва,

*за сприяння Національної спілки фотохудожників України.

Інформаційні партнери проекту:

Національна спілка фотохудожників України

Національна спілка кінематографістів України

Український Центр Фотомистецтва,

Київська Школа Фотографії,

Компанія "Колофарб-Принт",

Креативна рекламна агенція "КращЄ",

Медіа підтримка:

ФотоАфіша