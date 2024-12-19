"Незламні". У Києві покажуть унікальну виставу за реаліями воєнних часів

22 грудня у Premier Palace Hotel відбудеться прем'єра театрального проєкту "Незламні". Вистава створена на реальних подіях за однойменною книгою Вікторії Покатіс про жінок, що стали опорою для України під час великої війни.

Особливістю вистави є те, що на сцену разом з професійними акторками вийдуть жінки інших професій, що поділяться з глядачами своїм переродженням, яке було спричинене повномасштабним вторгненням.

"Незламні" створено у жанрі психологічного театру. Вистава фокусується на зображенні психологічних процесів і станів п’яти головних героїнь.

Серед них Надія Омельченко — віцепрезидентка компанії ІТ-Інтегратор, яка з початком війни активно долучилася до волонтерства, аби допомагати чоловікові. Журналістка Ірина Сампан, яку війна змусила займатися рекрутингом військових в іноземний батальйон та переганяти автівки для військових потреб. Третя героїня – Ксенія Драганюк – професійна журналістка, а наразі засновниця фонду "Землячки". Візажистка Ольга Балицька, що створила волонтерський проєкт, аби допомагати жителям деокупованих територій відновитись психологічно. П’ята героїня втілює збірний образ українки, яка щосили допомагає ЗСУ, аби наблизити перемогу.

"Я завжди шукала й розповідала історії сильних жінок, але у страшні дні після 24 лютого 2022 року з’явилось відчуття, що навколо стало в рази більше жіночої сили, сміливості та сестринства. Вистава є унікальною, адже в ній відображаються події та історії, які відсутні в книзі", – зауважує Вікторія Покатіс.

Дія вистави складається з ключових сцен пов’язаних з минулим, теперішнім та майбутнім.

Сцена перша повертає глядачів у часи до початку повномасштабного вторгнення рф. Друга сцена – це власне 24 лютого, з усіма його страхами, тривогами, розгубленістю і відчаєм. Третя сцена демонструє метаморфози жінок за час великої війни. А також те, що не змінилось — їхню внутрішню силу та незламність.

Фінал вистави – це світанок нового життя та відродження. У завершальній сцені усі героїні предстануть у білих сукнях, як знак надії на чисте та світле майбутнє.

"Для кожної сцени було підібрано образи, що будуть відтворювати стан героїв та підкреслювати атмосферу подій. Глядачі побачать вишукані жіночі смокінги та шовкові сукні, у стилістиці 20-х років минулого століття. Тренчі, як відсилання до мілітарного гардероба минулих століть. У фіналі героїні з’являються у легких білих сукнях з вишитими синіми маками, як символ свободи й відродження", - коментує відома українська дизайнерка та авторка костюмів Олена Голець.

"Ми прагнули віднайти нову театральну мову та підкреслити саме психологічний аспект дійства. Тому у виставі не передбачені антракти та перерви між змінами образів героїнь. Адже вона максимально наближена до життя в якому неможливо зробити паузу", - ділиться задумом режисерка вистави, керівниця театральної спільноти "Зоряна Майстерня" Зоряна Максимець.

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Б’юті партнер вистави — міжнародна мережа салонів та клінік Leo Beauty Club.

"Краса - це не тільки про зовнішній стан. Вона є частиною психологічної стійкості та ментального здоров’я. Наша соціальна місія — підтримувати проєкти, що спрямовані на зцілення української жінки та розвиток культурного прошарку", - коментує засновниця мережі Альона Шевцова.

Діамантовий партнер: ювелiрний дiм ZARINA – це ювелірний бренд, створений жінкою для жінок. Уже 27 роки компанія є законодавцем української ювелірної моди, сміливо експериментує з дизайном, новими технологіями і матеріалами. Прикраси від ZARINA - це модна класика, яка доповнює образ жінки і додає її стилю неповторності та вишуканості.

Водний партнер заходу: Крайна — дика вода Закарпаття.

Прем’єра психотерапевтичної вистави "Незламні" відбудеться 22 грудня 2024 року у київському Premier Palace Hotel.

Адреса: бул. Т. Шевченка / вул. Є. Чикаленка, 5-7/29.

Квитки на виставу "Незламні" можна придбати на сайті КонтрамаркА.