Нова святкова колекція Kiko Milano "Магія святкових вогнів"

З наближенням святкового сезону італійський бренд декоративної косметики KIKO MILANO представляє нову зимову колекцію Holiday Wonderlights ("Магія святкових вогнів"), яка натхненна елегантністю ночі та чарами міланських різдвяних вогнів, що підкреслюють силуети вулиць і пам’ятників. Новинки ідеально підходять для святкового образу: засоби для макіяжу, засоби для догляду за обличчям та тілом і красиві подарункові набори.

У колекції представлено три зіркові продукти, які сяють так само яскраво, як і нічне небо: трифазний хайлайтер, який надає шкірі блискучий фініш, туш для вій, яка забезпечує інтенсивний тривалий ефект до 12 годин, і блискуча губна помада, яка створює казковий блискучий фініш на губах. Також до нової лінійки увійшли: палетки тіней, олівці для очей, маска для обличчя, тональні основи і консилери, губні помади, блиски для губ, рум’яна, контуринг, міст для тіла, лак для нігтів, парфумовану воду.

Блискучі кольори і модні відтінки дозволяються створювати нескінченні комбінації, які органічно поєднуються між собою і надають шкірі неймовірного сяйва. Інноваційні, багатофункціональні, клінічно протестовані та високоефективні формули збагачують і доглядають шкіру, а ультрасенсорні текстури - легкі та комфортні при нанесенні, мають нотки фіалки, ванілі, нарциса, карамелі, лаванди та мигдалю.

Елегантна упаковка колекції продовжує святкову тему: футляри продукції, а також компактні подарункові коробки представлені в гармонійному поєднанні чорного і золотого кольорів, що нагадує мерехтіння ювелірних виробів чи зорепад на нічному небі. Тому і будь-який окремий продукт з колекції, і подарунковий набір - стануть найбажанішим подарунком для себе або близької людини.

Колекція вже доступна у фірмових магазинах Kiko Milano та на INTERTOP.UA.