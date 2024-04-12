Новий Maserati Grecale – прем’єра в Україні відбулася!

Київ, Україна – 10 квітня 2024 р. – офіційний дистриб’ютор Maserati в Україні, ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ УКРАЇНА» (входить до складу Корпорації «УкрАВТО») повідомляє про довгоочікувану прем’єру нового розкішного кросовера люкс-класу - Maserati Grecale.

Володимир Козюба, Генеральний директор ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ УКРАЇНА», коментує: «Після 10-річної плідної співпраці, центральний італійський офіс Maserati продовжив ексклюзивний дистриб’юторській контракт із нашою компанією, що надає впевненості у зміцненні партнерських відносин.

Для нашої компанії це, беззаперечно, є дуже важливою та відповідальною подією і, свого роду, перезавантаженням бренду Maserati в Україні. І дуже символічно, що перезавантаження починається з моделі Grecale, такої довгоочікуваної на нашому ринку! І, забігаючи наперед, хочу анонсувати, наступні нові моделі – культовий Maserati GranTurismo і спортивний Maserati MC20».

Дизайн, розробка та виробництво Grecale, як і інших представників модельного ряду автомобілів Maserati, відбувається в Італії. Завод у Кассіно був заснований у 1972 році та став найбільшою інвестицією FIAT у південній Італії. Сьогодні Cassino спрямований на досягнення найвищих стандартів якості, що втілюється у виробництві Maserati Grecale.

Назва нового кросовера походить від «Грекаль» - сильного, прохолодного середземноморського вітру.

Кожен День Особливий – ключове повідомлення Grecale. Новий кросовер настільки розкішний, елегантний і динамічний, що кожен день з Grecale стане дійсно особливим!

В наявності в Україні вже представлено дві версії Grecale, у 4-х кольорах та комбінаціях з чорним або червоним кольором шкіряного салону:

GT за ціною 71 600 Євро*

Modena за ціною 88 700 Євро*

Так само, як і в ательє, індивідуальний підхід завжди цінується дорожче за звичайний. Саме тому комплектації, що є в наявності у офіційного дистриб’ютора в Україні, були ретельно відібрані із врахуванням принципу максимум комфорту та розкоші за доступну вартість.

Для індивідуального замовлення доступні Grecale у версії Trofeo за ціною від 117 000 Євро*, культовий GranTurismo і супер-спортивні MC20 купе та MC20 кабріолет.

І традиційно, що залишається притаманною рисою для люксового бренду Maserati, існує можливість індивідуальної персоналізації усіх трьох версій Grecale. Клієнти можуть створити свою власну індивідуальну комплектацію, обираючи необхідні опції від елементів дизайну до різних систем керування і допомоги водію.

Але на цьому особливі новини Maserati в Україні не закінчуються. «ГРАНД АВТОМОТІВ УКРАЇНА» анонсує розширення модельної лінійки. Вже в найближчому майбутньому для клієнтів Maserati стане доступною електрична версія Grecale – Folgore, що з італійської перекладається, як «блискавка».

В наступному півріччі 2024 року офіційний дистриб’ютор представить новий GranTurismo, який вражає своєю вишуканістю і стилем. Він буде доступний у кузовах купе, кабріолет і електричній версії Folgore.

А для тих, хто прагнете ще більше адреналіну та вражень - Maserati пропонує супер-спорткар MC20, за бажанням клієнта в кузові купе або кабріолет.

Тож приготуйтеся до неймовірних вражень - Maserati вже чекає на Вас, щоб віддати шану Вашим найсміливішим автомобільним мріям!

Більше про Maserati в Україні можна дізнатися на офіційному веб-сайті https://maserati.kyiv.ua/ або у Instagram та Facebook