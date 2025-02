Події лютого в Caribbean та Pepper's Club: LAMA, Олег Скрипка, вар’єте "Рояль" і триб’ют-шоу

Київські заклади Caribbean Club та Pepper's Club — осередки культури, натхнення та відпочинку, які поєднують професійний підхід до організації подій, високоякісний звук і неповторну атмосферу, що приваблює гостей.

Pepper's Club — місце з рокенрольним характером, яке працює щодня з 12:00. Заклад пропонує насичену програму живих виступів, багатогранну кухню та атмосферу, що ідеально підходить для обідів і вечірніх зустрічей. Програма Caribbean Club завжди насичена подіями різних жанрів — від концертів до унікальних шоу, що дають змогу кожному знайти щось для себе.

В лютому гостей закладів чекають романтичні концерти LAMA та Олега Скрипки, театральні провокації "Чорного Квадрата", відверте вар’єте "Рояль", хіти танго ​​Kyiv Tango Orchestra та інші події. Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

5 лютого: хіти Чака Беррі від Kudasov Band

Вечір, присвячений легендарному Чаку Бері, "батькові рок-н-ролу". Віртуозне виконання його хітів, таких як "Johnny B. Goode" та "You Never Can Tell", створить атмосферу бугі-вугі та енергійних танців, а талановитий Kudasov Band подарує неповторний музичний досвід.

6, 13 та 20 лютого: благодійні концерти #НаШапку

#НаШапку – серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду СВОЇ, який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.

6 лютого джаз-бенд Kostyantyn Ivchuk Trio презентує програму "Escapism" — авторську сучасну імпровізовану музику. 13 лютого Kyiv Tango Orchestra — найвідоміший інструментальний колектив України та Європи. 20 лютого, в день вшанування Героїв Небесної сотні, зіграє Військовий оркестр 25-ї бригади ОГП імені князя Аскольда під керівництвом капітана Василя Канчія.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

9 та 16 лютого: шоу серії "Королі Трібʼютів"

Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії "Королі Трібʼютів". Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.

9 лютого прозвучать культові композиції Sting у виконанні Nikitasha band, вражаючи мелодійністю та харизмою. 16 лютого гурт Pentagon подарує незабутній вечір з емоційними хітами Queen. 23 лютого Jack London разом з вокалістом Вадимом Розумним виконають легендарні пісні The Beatles, занурюючи в атмосферу класичного біт-року.

10 лютого: хіти Елвіса Преслівід Kudasov Band

Живе виконання легендарних хітів короля рок-н-ролу — Елвіса Преслі, зокрема "Can’t Help Falling in Love", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender" тощо. Kudasov Band створить атмосферу рок-н-ролу та занурить у романтику.

11, 18 та 25 лютого: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.

12 лютого: гурт МОВА з програмою "Український джаз 60-х"

Гурт МОВА за участі клавішника Артема Новикова та саксофоніста Карло Муската представить програму "Український джаз 60-х". Вишукане українське ретро, джазові аранжування народних пісень та оригінальні композиції в стилях свінг, твіст і босанова, що звучали в українських ансамблях 60-х років, а також пісні золотого фонду естради 1960–80-х років.

14 лютого: романтичний концерт LAMA

До Дня закоханих співачка LAMA з програмою "Кохання без меж". Її чарівний голос і проникливі пісні, такі як "Мені так треба", "Літак", "Знаєш як болить", створять романтичну атмосферу. Концерт поєднає ліричні композиції та танцювальні хіти для незабутнього вечора.

17 лютого: Pepper’s Jam

Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.

24 лютого: концерт Олександра Лозовського

Ліричні хіти, авторські пісні та спілкування з харизматичним музикантом створять затишну атмосферу. Частина коштів піде на автівки для ЗСУ.

26 лютого: хіти ABBA та Roxette

На шоу "Пашина 20. Битва Імен" прозвучать хіти легендарних гуртів ABBA та Roxette у живому виконанні українських музикантів. Глядачі матимуть змогу впливати на хід шоу, обираючи переможця, а організатор події — радіоведучий та шоумен Павло Шилько (DJ Паша) — поділиться цікавими фактами з життя музикантів, створюючи незабутню атмосферу.

Також у лютому в Pepper’s: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом

3 лютого — потужне power-тріо Singing Nikky з хітами Alice in Chains, Rammstein, Led Zeppelin; 7 і 21 лютого — енергія року та мелодійність улюблених треків у виконанні No Comments; 8 лютого – вечір живої музики і запальних танців JOLLY BAND; 15 лютого — хіти для тих, хто любить відриватись, від F.L.I.R.T live band; 22 лютого — класика року та найкращі хіти минулого століття з Pentagon; 28 лютого – KRI band з калейдоскопом хітів, зокрема хітами RHCP, Prodigy, Nirvana.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

5, 8, 12, 15, 19, 22 та 26 лютого: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.

Правдиві, актуальні вистави про людей, які живуть зараз: 5 лютого — "Пробач. Прощавай. Сміття винесу сам", 8 лютого — "Щастя завжди поруч", 12 лютого — "21 хвилина до та після сексу", 15 лютого — "Ідеальна зброя пристрасті", 19 лютого — "Не всі люблять порно", 22 лютого — "А-ля кобеля, або все, що рухається", 26 лютого — "Попередні пестощі".

Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

7, 14, 21 та 28 лютого: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває понад 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Зіркова вокалістка — Lida Lee. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

8, 15 та 22 лютого: Caribbean Disco Party

Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.

Жива танцювальна музика у виконанні кавер-гуртів TOKYO, F.L.I.R.T., EltonClapton. Незмінний DJ Mustafaev з запальним комбо найкрутіших хітів.

Заклад запрошує відсвяткувати разом: 22 лютого — з нагоди Дня Народження Caribbean Club особлива диско-вечірка за участі TOKYO cover band. 27 років яскравих емоцій, улюбленої музики, дружніх зустрічей та незабутніх вечорів.

13 лютого: концерт "Лови ритми кохання" від Олега Скрипки

Пісні про любов, пристрасть і тепло у виконанні Олега Скрипки створять незабутню атмосферу цього вечора. На сцені звучатимуть хіти та авторські композиції, а частина коштів буде передана на благодійність.

16 лютого: танцювально-музична вистава "Неймовірне JAZZ SHOW"

Театр "Різні" та "The Jazzy Sisters" у супроводі JAZZ бенду представляють танцювально-музичну виставу "Неймовірне JAZZ SHOW". Це живе виконання бродвейських хітів 30-40-х років, запальні танці та цікавий сюжет.

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.