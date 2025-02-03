Події лютого в Caribbean та Pepper's Club: LAMA, Олег Скрипка, вар’єте "Рояль" і триб’ют-шоу
Київські заклади Caribbean Club та Pepper's Club — осередки культури, натхнення та відпочинку, які поєднують професійний підхід до організації подій, високоякісний звук і неповторну атмосферу, що приваблює гостей.
Pepper's Club — місце з рокенрольним характером, яке працює щодня з 12:00. Заклад пропонує насичену програму живих виступів, багатогранну кухню та атмосферу, що ідеально підходить для обідів і вечірніх зустрічей. Програма Caribbean Club завжди насичена подіями різних жанрів — від концертів до унікальних шоу, що дають змогу кожному знайти щось для себе.
В лютому гостей закладів чекають романтичні концерти LAMA та Олега Скрипки, театральні провокації "Чорного Квадрата", відверте вар’єте "Рояль", хіти танго Kyiv Tango Orchestra та інші події. Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.
Розклад найближчих подій Pepper's Club:
5 лютого: хіти Чака Беррі від Kudasov Band
Вечір, присвячений легендарному Чаку Бері, "батькові рок-н-ролу". Віртуозне виконання його хітів, таких як "Johnny B. Goode" та "You Never Can Tell", створить атмосферу бугі-вугі та енергійних танців, а талановитий Kudasov Band подарує неповторний музичний досвід.
6, 13 та 20 лютого: благодійні концерти #НаШапку
#НаШапку – серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду СВОЇ, який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.
6 лютого джаз-бенд Kostyantyn Ivchuk Trio презентує програму "Escapism" — авторську сучасну імпровізовану музику. 13 лютого Kyiv Tango Orchestra — найвідоміший інструментальний колектив України та Європи. 20 лютого, в день вшанування Героїв Небесної сотні, зіграє Військовий оркестр 25-ї бригади ОГП імені князя Аскольда під керівництвом капітана Василя Канчія.
На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.
9 та 16 лютого: шоу серії "Королі Трібʼютів"
Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії "Королі Трібʼютів". Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.
9 лютого прозвучать культові композиції Sting у виконанні Nikitasha band, вражаючи мелодійністю та харизмою. 16 лютого гурт Pentagon подарує незабутній вечір з емоційними хітами Queen. 23 лютого Jack London разом з вокалістом Вадимом Розумним виконають легендарні пісні The Beatles, занурюючи в атмосферу класичного біт-року.
10 лютого: хіти Елвіса Преслівід Kudasov Band
Живе виконання легендарних хітів короля рок-н-ролу — Елвіса Преслі, зокрема "Can’t Help Falling in Love", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender" тощо. Kudasov Band створить атмосферу рок-н-ролу та занурить у романтику.
11, 18 та 25 лютого: інтелектуальна гра "Бам Quiz"
Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.
12 лютого: гурт МОВА з програмою "Український джаз 60-х"
Гурт МОВА за участі клавішника Артема Новикова та саксофоніста Карло Муската представить програму "Український джаз 60-х". Вишукане українське ретро, джазові аранжування народних пісень та оригінальні композиції в стилях свінг, твіст і босанова, що звучали в українських ансамблях 60-х років, а також пісні золотого фонду естради 1960–80-х років.
14 лютого: романтичний концерт LAMA
До Дня закоханих співачка LAMA з програмою "Кохання без меж". Її чарівний голос і проникливі пісні, такі як "Мені так треба", "Літак", "Знаєш як болить", створять романтичну атмосферу. Концерт поєднає ліричні композиції та танцювальні хіти для незабутнього вечора.
17 лютого: Pepper’s Jam
Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.
24 лютого: концерт Олександра Лозовського
Ліричні хіти, авторські пісні та спілкування з харизматичним музикантом створять затишну атмосферу. Частина коштів піде на автівки для ЗСУ.
26 лютого: хіти ABBA та Roxette
На шоу "Пашина 20. Битва Імен" прозвучать хіти легендарних гуртів ABBA та Roxette у живому виконанні українських музикантів. Глядачі матимуть змогу впливати на хід шоу, обираючи переможця, а організатор події — радіоведучий та шоумен Павло Шилько (DJ Паша) — поділиться цікавими фактами з життя музикантів, створюючи незабутню атмосферу.
Також у лютому в Pepper’s: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом
3 лютого — потужне power-тріо Singing Nikky з хітами Alice in Chains, Rammstein, Led Zeppelin; 7 і 21 лютого — енергія року та мелодійність улюблених треків у виконанні No Comments; 8 лютого – вечір живої музики і запальних танців JOLLY BAND; 15 лютого — хіти для тих, хто любить відриватись, від F.L.I.R.T live band; 22 лютого — класика року та найкращі хіти минулого століття з Pentagon; 28 лютого – KRI band з калейдоскопом хітів, зокрема хітами RHCP, Prodigy, Nirvana.
Розклад найближчих подій Сaribbean Club:
5, 8, 12, 15, 19, 22 та 26 лютого: вистави театру "Чорний Квадрат"
У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.
Правдиві, актуальні вистави про людей, які живуть зараз: 5 лютого — "Пробач. Прощавай. Сміття винесу сам", 8 лютого — "Щастя завжди поруч", 12 лютого — "21 хвилина до та після сексу", 15 лютого — "Ідеальна зброя пристрасті", 19 лютого — "Не всі люблять порно", 22 лютого — "А-ля кобеля, або все, що рухається", 26 лютого — "Попередні пестощі".
Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.
7, 14, 21 та 28 лютого: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"
Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває понад 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).
Постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Зіркова вокалістка — Lida Lee. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.
8, 15 та 22 лютого: Caribbean Disco Party
Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.
Жива танцювальна музика у виконанні кавер-гуртів TOKYO, F.L.I.R.T., EltonClapton. Незмінний DJ Mustafaev з запальним комбо найкрутіших хітів.
Заклад запрошує відсвяткувати разом: 22 лютого — з нагоди Дня Народження Caribbean Club особлива диско-вечірка за участі TOKYO cover band. 27 років яскравих емоцій, улюбленої музики, дружніх зустрічей та незабутніх вечорів.
13 лютого: концерт "Лови ритми кохання" від Олега Скрипки
Пісні про любов, пристрасть і тепло у виконанні Олега Скрипки створять незабутню атмосферу цього вечора. На сцені звучатимуть хіти та авторські композиції, а частина коштів буде передана на благодійність.
16 лютого: танцювально-музична вистава "Неймовірне JAZZ SHOW"
Театр "Різні" та "The Jazzy Sisters" у супроводі JAZZ бенду представляють танцювально-музичну виставу "Неймовірне JAZZ SHOW". Це живе виконання бродвейських хітів 30-40-х років, запальні танці та цікавий сюжет.
Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.
У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.