Події весни в Caribbean та Pepper's Club: Folkulaka, Lama, Remez, вар’єте "Рояль" і триб’юти

Київські осередки культури — Caribbean Club та Pepper's Club — створені для натхнення та відпочинку. Ці майданчики поєднують професіоналізм, якісний звук та атмосферу, що завжди приваблює гостей.

Pepper's Club — заклад із рокенрольним характером, що працює щодня з 12:00. Щодня діє спеціальна пропозиція "Домашні обіди": з 12:00 до 15:00 за ціною однієї страви пропонують комплексний обід від шеф-кухаря. А вже ввечері гостей чекає насичена програма живих виступів та атмосфера, що підходить для зустрічей та танців.

Caribbean Club вражає різноманіттям подій — від концертів до унікальних шоу, що дарують можливість кожному знайти щось до душі.

Весною гостей закладів чекають яскраві шоу від Folkulaka та ВІЙ, чуттєві концерти Lama та Remez, театральні провокації "Чорного Квадрата", відверте вар’єте "Рояль", класика з репертуару Сінатри та інші події. Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

9, 16, 23 та 30 березня: шоу серії "Королі Трібʼютів"

Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії "Королі Трібʼютів". Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.

9 березня наживо культові композиції Depeche Mode в мелодійному та харизматичному виконанні Fireball. 16 березня гурт Jack London подарує незабутній вечір з емоційними хітами Imagine Dragons. 23 березня гурт Pentagon виконають легендарні пісні Ozzy Osbourne, занурюючи в атмосферу класичного біт-року. 30 березня мелодійна спадщина Елтона Джона у виконанні гурту Pentagon.

10 березня: "Весняний джаз"

Kyiv Jazz Quintet запрошує на затишний вечір з улюбленими хітами Френка Сінатри, Тоні Бенетта, Нета Кінг Коула, Луї Армстронга та багатьох інших. Жива музика та віртуозне виконання перенесуть тебе в атмосферу справжнього джазового клубу.

11, 18 та 25 березня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.

12 березня: благодійний стендап "УДАчники"

Вечір гумору з яскравими стендап-коміками: Олександр Качура — комік із досвідом виступів у Гонконзі; Марина Войцеховська — резидентка Ukrainian Stand-Up Agency; Аня Кочегура — переможниця в номінації "best comedian female" незалежного стендап-фестивалю; Сергій Степанисько — учасник популярних гумористичних проєктів. 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії.

Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.

13 та 20 березня: благодійні концерти #НаШапку

#НаШапку — серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду "СВОЇ", який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.

У березні #НаШапку в Pepper’s три особливі події. 13 березня — SPOKUSY з ньювейв/пост-панком. 20 березня — GrozovSka band & Vexlarsky з київським квартирником.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

17 березня: REMEZ "Пісні воєнного часу"

Олександр Ремез — військовий музикант, активний учасник "Культурного Десанту", засновник-фронтмен гурту RvB (Руки’в Брюки), співавтор шоу "Епоха Джазу" та проєкту Kyiv Rhythm Kings. Його сольна програма — це музика інтуїції та досвіду, де простий гітарний звук стає голосом душі. Наживо пролунають як ліричні пісні, зокрема "Марічка" та "Сумую", так і заряджені воєнним духом твори — "Капелан", "Як ти там, Харків?", "Ще один фронт".

19 березня: LAMA. Концерт на біс

На численні прохання LAMA з програмою "Кохання без меж". Її чарівний голос і проникливі пісні, такі як "Мені так треба", "Літак", "Знаєш як болить", створять романтичну атмосферу. Концерт поєднає ліричні композиції та танцювальні хіти для незабутнього вечора.





Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.

24 березня: Pepper’s Jam

Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.

26 березня: хіти Вітні Х’юстон, Мерая Кері та Крістіна Аґілера

На шоу "Пашина 20. Битва Імен" прозвучать хіти легендарних співачок Вітні Х’юстон, Мерая Кері та Крістіна Аґілера у живому виконанні українських музикантів. Глядачі матимуть змогу впливати на хід шоу, обираючи переможця, а організатор події — радіоведучий та шоумен Павло Шилько (DJ Паша) — поділиться цікавими фактами з життя музикантів, створюючи незабутню атмосферу.

3 квітня: MAZEPA

Сольний концерт гурту MAZEPA, який вражає філософськими та романтичними піснями. Пісні з дебютного альбому "Кожен Сам Собі Рішає", зокрема "Хто ти така", "Я знаю", "Plane Mode", пролунають в особливому виконанні.





Також у березні в Pepper’s: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом

7 та 8 березня — хіти для тих, хто любить відриватись, від гуртів F.L.I.R.T. та Stories. 14 та 15 березня енергія року та мелодійність улюблених треків у виконанні Pentagon та Jolly. 21 та 22 березня вечір живої музики і запальних танців від Tokyo та No Comments. 28 та 29 березня калейдоскоп хітів від гуртів Stories та Real.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

7, 14 та 21 березня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває понад 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Зіркова вокалістка — Lida Lee. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.





8, 12, 15, 19, 22, 26 та 29 березня: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.

Правдиві, актуальні вистави про пристрасть та сучасні відносини: 8 березня — "Дві смужки або Подвійна суцільна Любови", 12 березня — "Роздягайся, будемо... говорити", 15 березня — "Ігри для дорослих", 19 березня — "Гола правда", 22 березня — "Секс на пляжі - не тільки коктейль", 25 березня — "Sex Improv", 26 березня — "Хто Кого Хоче?", 29 березня — "Секс у різних театрах".





Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

8, 15, 22 та 29 березня: Caribbean Disco Party

Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.





Жива танцювальна музика у виконанні кавер-гуртів No Comments, Tokyo, F.L.I.R.T., Stories. Незмінний DJ Mustafaev з запальним комбо найкрутіших хітів.

9 березня: Business Stand Up

Ця весняна зустріч об'єднує бізнес, інтелект і благодійність. 9 березня на гостей чекає унікальна команда спікерок: Наталя Морозова, Анна Горбенко, Марина Кінах, Христина Курганська, Наталія Теряхіна та Наталія Кривда. Ведучий події — Олексій Суханов. Всі зібрані кошти від події будуть направлені на підтримку ЗСУ.

13 березня: "Легенди музики: QUEEN"

Представляємо новий концертний проєкт Павла Шилька — "Легенди музики". Перший епізод, 13 березня, буде присвячений легендарному гурту QUEEN. У виконанні кращих вокалістів та під живий супровід бенду KASKA Records прозвучать безсмертні хіти, зокрема "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" та "Don’t Stop Me Now", а також цікаві історії з життя Фредді Мерк'юрі та його колег.

17 березня: благодійний стендап "УДАчники"

Вечір гумору з яскравими стендап-коміками: Василь Байдак — комік, що увійшов до рейтингу "100 українських лідерів" (2023); Роман Щербан — харизматичний стендап-комік; Женя Коротков — комік та політичний тік-токер, гендиректор "Розумного подкасту"; Антон Тимошенко — сценарист, дворазовий переможець "Розсміши коміка", резидент "Підпільного Stand Up". 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії.

Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.

20 березня: "Mari sings Louis Ella"

Спеціальна програма з найкращих хітів Луї Армстронга та Елли Фіцджеральд у виконанні Марі Жигінас та Zhiginas Jazz Band. У програмі наживо легендарні композиції "What a Wonderful World", "Summertime", "Cheek to Cheek" та багато інших, що стали символом джазової епохи.





23 березня: Folkulaka

Гурт представить свій новий альбом, який поєднує фолк, сучасні музичні тренди та містичні горор-мотиви. Концерт у Києві обіцяє атмосферу болотяного вогника та фолкулячної магії. Частина коштів від заходу буде перерахована на підтримку бригади НГУ АЗОВ.





25 березня: Sex Improv

25 березня в Caribbean Club відбудеться шоу SEX Improv від Kvadrat шоу — комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру "Чорний квадрат" — Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Поліна Голованова та Олександр Розвяков.

27 березня: триб’ют-концерт ABBA

Захоплюючий концерт хітів легендарного гурту ABBA, де артисти втілюють магію класичних пісень з неперевершеними вокальними партіями, створюючи атмосферу справжнього свята для всіх шанувальників музики.

28 березня: благодійний концерт-аукціон

В концерті на підтримку 3-ї ОШБр візьмуть участь Molodi, Ярмак, Hayat, Євген Галич, Козак Сіромаха, Tember Blanche, Вікторія Ніро та Ейра. Унікальні лоти аукціону від Володимира Зеленського, Кирила Буданова, Валерія Залужного, Василя Малюка та 3-ї ОШБр. Зібрані гроші підуть на придбання позашляховиків для 3-ї ОШБр.

30 березня: ВІЙ

Концерт легендарного дарк-фолк колективу ВІЙ, який вже понад 33 роки вірний українському етносу та словʼянській міфології. У програмі — "Серед поля навесні", "Очі відьми", "Хата з краю села", "Різдвяна балада", "Палає танк за хатами", "Йшов я небом" — неповторний мікс етно-року і фольклору. Частина коштів від концерту буде передана на підтримку бригади НГУ АЗОВ.





4 квітня: Олексій Горбунов

Творчий вечір Олексій Горбунов — "Вірші, пісні, кіно та музика". В супроводі live band артист виконає поезію, старі пісні та душевні композиції. Вечір обіцяє незабутнє поєднання живого звуку, емоцій та музики, що стала частиною багатьох поколінь.

10 квітня: Green Grey. 30 років разом

Концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру до тридцятиріччя гурту. В програмі — легендарні хіти, виконані українською та англійською мовами, а також аукціон раритетних платівок на підтримку ЗСУ.





Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.