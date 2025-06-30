Ресторан "В'ЯВА": гастрономія просто неба від шефа Сергія Романчука

Культурний простір "В’ЯВА" на ВДНГ цього сезону суттєво посилив гастрономічну складову. На гостей чекає повноцінний open-air ресторан із авторською кухнею, стріт-фудом, сезонними стравами та коктейльною картою.

Шеф-кухар із багаторічним досвідом

Кухнею керує Сергій Романчук — шеф із понад 24 роками досвіду, який пройшов шлях від юного кухаря до шефа у преміум-закладах. Він працював у таких київських ресторанах як Sanahunt Lounge, Il Patio, Saxagansky, De Salvo, In Canto, Drunk Fox та ін., а також понад 12 років організовував разом з партнеркою кейтеринг для приватних подій VIP-персон.

Сучасне меню зі смаком

Меню ресторану побудоване на поєднанні сучасної європейської кухні з локальними інтонаціями. Тут однаково природно звучать і класична брускета з чері та страчателлою, і тюлечка по-одеськи з булочкою паве. Тонкий баланс між гастротрендами та українською впізнаваністю проходить крізь усе меню — від щучої ікри до томленої щоки з трюфельним пюре.

"В’ЯВА" не намагається дивувати гастрономічною ексцентрикою. Це ресторан про впізнаваність, комфорт і легкість. Цезар з куркою, грецький салат, курячий бульйон, лосось з пюре — знайомі формати, виконані з турботою до якості інгредієнтів і подачі. Але в кожній категорії знайдеться щось із характером: наприклад, фермерське курча з палентою ,броколі та трюфельним соусом чи пате з телячого язика.

Особливо варто звернути увагу на лінійку закусок: тар-тар з лосося, вітелло тоннато, м’ясна палітра — всі позиції виглядають як вдалий варіант для довгого вечора з вином.

Також в меню передбачені формати для "фуд-кортного" настрою: фритюрна карта (попкорн із креветок, батат фрі, сирні палички), дитяче меню, лінійка WOK, шашлики та піца.

Поради від зірок

Меню ресторану "В’ЯВА" вже стало частиною улюблених гастрономічних ритуалів для артистів, які виступають на сцені простору.

— ADAM не уявляє свого візиту без тюлечки по-Одеськи з вершковим маслом та свіжоспеченою булочкою Паве.

— Sasha Norova обирає курячі котлети з овочами гриль — легку, збалансовану страву з авторським підходом шефа.

— London Elektricity не може втримати себе від борщу із салом — коли спробував, відгук був лаконічним і щирим: "Amazing".

Не тільки вино, а і коктейлі

У ресторані діє коктейльна карта з класичними коктейлями та їх авторськими варіаціями: від Negroni до Forest Mood, від Mojito до Pornstar Martini. Також в наявності є пиво; сидри Ysla з лемонграсом, грушею чи айвою; вина з Франції, Італії та Нової Зеландії, безалкогольні варіації на Aperol Spritz і Pina Colada, лимонади з манго та маракуєю; міцний алкоголь; чаї і якісна кава.

Тематичне меню на фестивалях

До кожного великого заходу шеф Сергій Романчук створює авторське меню, натхнене темою фестивалю, сезоном або настроєм події. Це можуть бути як оновлені традиційні страви, так і неочікувані кулінарні експерименти.

Так, до фестивалю "Свято Купала" було розроблено меню із сучасними галушками ручної ліпки — кожна страва була приготована зі свіжих локальних інгредієнтів, соуси виготовляються на кухні, без напівфабрикатів:

галушки з м’ясом — ніжний телячий фарш із грибним соусом, смаженими гливами та томатами чері;

галушки з телячим язиком — телячий язик у поєднанні з грушею конфі, соусом блю чіз та сиром горгонзола;

галушки з курячою печінкою — з соусом жу, цибулевим мармеладом, трюфельним медом і в’яленими томатами чері;

галушки з вишнею — ніжним соусом англез, вишневим конфі та мигдальними пластівцями.

А вже на пивний фестиваль GARDEN BEER WEEKEND #5 шеф зробив ставку на гриль, фритюр і яскраві закуски під хмільні напої. Головною зіркою стануть смажені у казані карасі — хрумкі, соковиті, зі смаком літа і дитинства, подані у сучасному стріт-фуд форматі. Не менш цікаві мідії чорноморські у вершковому соусі, що подаються з хрумким багетом — щоб вмочити останню краплю соусу. А також креветка королівська в соусі — ніжна, ароматна, з яскравим морським характером.

Окрім цього, буде представлена повна лінійка м’яса на вогні: шашлики зі свинини та курятини, соковиті братвурстські та мюнхенські сосиски, мисливські ковбаски, курячі крильця одразу в кількох варіаціях — у медово-гірчичному соусі, класичні Red Hot, BBQ та "Бон-Бон".

А поруч із цим — увесь звичний асортимент страв, які заведено поєднувати з пивом.

Ресторан "В’ЯВА" — це не про haute cuisine, а про чесну, актуальну, гармонійну гастрономію в контексті культурного дозвілля. Це місце, де можна з’їсти добре, не втрачаючи ритму вечора. І водночас — де вечеря може стати частиною враження, а не просто фоном. У "В’ЯВА" їжа не викрикує, а шепоче. Але точно залишає післясмак.