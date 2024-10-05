Результати благодійного євротуру "Другої Ріки": музиканти зібрали понад 1 млн грн для ГУР МО

Гурт "Друга Ріка" оголосив про успішне завершення благодійного туру Supernation Charity Tour 2024 містами Європейського Союзу, який став знаковою подією для української діаспори, вимушених переселенців та всіх, хто підтримує нашу країну в ці непрості часи війни.

Завдяки підтримці та партнерству з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), музиканти змогли об’єднати людей навколо важливих соціальних та гуманітарних цілей.

Гурт долучився до загального збору ГУР МО на катери для медичної евакуації. За час туру було зібрано 1 001 820 грн.





Протягом туру "Друга Ріка" виступала в ЄС, вражаючи слухачів своєю енергією та пристрастю — чи то у форматі вуличного концерту просто неба (більшість виступів), чи в залах.

Кожен концерт проходив в атмосфері єдності, взаємопідтримки та дружби між українцями та європейцями. Концерти були відкритими для всіх, без плати за вхід, а донати — вітались.

Під час благодійних концертів були проведені аукціони з лотами від гурту та військових.

"Цей тур став можливістю не лише для нас, але й для кожного, хто прийшов на концерти, зробити свій внесок у благодійну справу", — підкреслив фронтмен гурту Валерій Харчишин.

"Ми відчуваємо, що музика може бути силою, яка об'єднує нас усіх. Кожен виступ — це не просто концерт, це момент, коли українці і європейці стають однією великою родиною.

Ваша підтримка надихає продовжувати боротьбу за нашу країну і відчувати себе частиною спільноти, об’єднаної цінностями. Ми — музиканти, і через музику ми доносимо важливі меседжі на весь світ. Сподіваємось, нас чують", — додав він.

Організатори туру коментують значення цього проєкту: "Партнерство з ГУР МО давно стало особливо важливим для ряду артистів України. Цей тур вкотре показав, що ми можемо об'єднуватися не лише для розваги, але й для важливих соціальних ініціатив.

Є відчуття, що українці не одні, що світ стоїть з нами, разом ми можемо подолати всі труднощі. Зараз жоден концерт українського артиста не може бути без благодійної складової. А збір на "кращих виробників української бавовни" наближає перемогу України над рашистським злом".

Колектив виступив у Кракові, Вроцлаві, Дрездені, Дармштадті, Нюрнберзі, Мюнхені, Братиславі, Відні, Граці та Будапешті. Кожен концерт супроводжувався емоційними виступами, що не залишили байдужими жодного з присутніх.

Музиканти "Другої Ріки" змогли створити справжнє свято, наповнене українським духом, що дозволило відчути зв’язок із рідною землею, навіть на відстані. Слухачі мали можливість почути улюблені хіти гурту, відомого своєю лірикою і драйвом.

Під час виступів відбувалися зворушливі моменти єдності українців та європейців під синьо-жовтими прапорами. Це стало символом того, що музика здатна стирати кордони та об’єднувати людей з різних куточків світу.

"Ми віримо, що разом ми можемо створити світло в темряві та відновити нашу країну, — зазначив Валерій Харчишин. — Наша музика — це наш внесок у цю боротьбу, і ми обіцяємо, що будемо продовжувати працювати над новими проєктами, щоб підтримати тих, хто цього найбільше потребує".

За час співпраці з ГУР МО "Друга Ріка" зібрала вже понад 4 мільйони гривень на потреби української розвідки. Загалом від початку вторгнення гурт зібрав більше ніж 20 мільйонів гривень на потреби ЗСУ через благодійні ініціативи та сприяння прихильників.

Гурт продовжить свою діяльність, працюючи над новими проєктами для підтримки українських військових та цивільних осіб, які постраждали від війни.

Музиканти та організатори висловлюють щиру подяку всім, хто допоміг реалізувати цю важливу справу, і сподіваються на подальшу співпрацю.