Рок-зірки, джаз, вар’єте та стендапи: що готують Caribbean та Pepper’s Club у квітні

Коли місто метушиться, є місця, де час сповільнюється. Вдень — ароматні обіди, прості й теплі, як вдома. Увечері — сцена, що оживає з першими акордами.

Культурні осередки столиці — Caribbean Club та Pepper’s Club — поєднують високий рівень організації, професійний звук та особливу атмосферу, що приваблює відвідувачів знову і знову.

Pepper’s Club — тут починається ритм, який тримає до ночі. У денні години діє спеціальна пропозиція "Домашні обіди": з 12:00 до 15:00 можна скуштувати повноцінне меню за вартістю однієї страви. Вечорами ж — живий звук, тепла енергія залу й ідеальний формат для зустрічей, розмов і танців.

Caribbean Club — місце зустрічей, спогадів і музики, яка довго звучить у голові: від концертів до шоу-програм, де кожен знайде щось на свій смак.

У квітні — Green Grey з ювілейним вибухом, романтика Nat King Cole, BIPLAN із хітами 90-х, шалена сальса від Dislocados і тексти, що не залишають байдужими, від "Фіолет". Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

6, 20 та 27 квітня: шоу серії "Королі Трібʼютів"

Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії "Королі Трібʼютів". Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.

6 квітня гурт So What подарує незабутній вечір з легендарними піснями Metallica. 20 квітня гурт Jack London! виконають емоційні хіти Maroon 5. 27 квітня драйв та класика рок-н-ролу у виконанні гурту Satisfaction.

7 квітня: благодійний стендап "УДАчники"

Вечір стендапу з Василем Байдаком, Сергієм Афонським, Славою Бу, Вадимом Коваликам і Джейхуном Сафаровим. 100% прибутку буде направлено на підтримку аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

8, 15, 22 та 29 квітня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.

9 квітня: MIGELO

Вперше у Pepper’s Club — молодий виконавець MIGELO з авторськими хітами, зокрема "Мрії", "Вираз обличчя", "Ти пішла", та каверами в новому звучанні. Щирі тексти, рокова енергія й вечір, що заряджає емоціями.

10, 17 та 24 квітня: благодійний концерт #НаШапку

#НаШапку — серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду "СВОЇ", який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.

10 квітня — BIPLAN (Литва) — легендарний гурт, що з 2013 року підтримує Україну. Спеціальні гості — гурт TaRuta.

17 квітня — The Unsleeping — один із найсильніших лайвгуртів України, володар численних нагород.

24 квітня — БЕТОН — повернення львівських панкрокерів з презентацією нового альбому ЮНІТІ та книжки #запискидокторажолоба від фронтмена, військового медика.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

13 квітня: День народження рок-н-ролу

Kudasov Band з програмою Rock’n’Roll Birthday — легендарні хіти 50-х, бугі-вугі ритми й живий драйв сцени. Гітара, піаніно, бас і ударні знову повертають епоху, з якої все почалось.

14 квітня: блюзовий понеділок: Нат Кінг Коул

Kyiv Jazz Quintet присвятить вечір Нат Кінг Коулу. Прозвучать "Unforgettable", "L-O-V-E", "Mona Lisa" та інші легендарні хіти. Живе виконання, віртуозні музиканти й атмосфера джаз-клубу.

16 квітня: Pepper’s Jam

Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.

21 квітня: FueGo Orchestra

Програма "Танго свободи" у виконанні FueGo Orchestra — це поєднання музики, поезії та театру в єдине ціле, де кожен акорд і слово створюють незабутню атмосферу. Наживо — П’яццолла, рок і поп у стилі танго, поетичні тексти та театральна дія в одному вечорі.

23 квітня: Stukalo

Живий виступ гурту Stukalo — нові пісні, знайомі хіти й щира віддача зі сцени. Буде гучно, емоційно й по-справжньому. Частина збору піде на зарядні станції для ЗСУ.

28 квітня: Міжнародний день джазу з Aniko Dolidze Jazz Band

Вечір витончених імпровізацій, романтики й джазового настрою — до міжнародного дня цього жанру з унікальним колективом на чолі з леді українського джазу Аніко Долідзе. У програмі — класика джазу та хіти епохи великих оркестрів: "It Don’t Mean a Thing", "Lullaby of Birdland", "Time After Time" та багато інших.

30 квітня: Trach

Володимир Трач — заслужений артист України, фіналіст "Голосу країни", чий голос звучить у "Качиних історіях" і хітах українського радіо. До 30-річчя творчої діяльності та свого ювілею він дасть великий концерт — з улюбленими піснями, зірковими гостями та прем’єрами. Частину збору буде передано на підтримку ЗСУ.

Також у квітня в Pepper’s: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом

4 та 5 квітня енергія року та мелодійність улюблених треків у виконанні Pentagon та Tokyo. 11 та 12 квітня вечір живої музики і запальних танців від F.L.I.R.T. та No Comments. 18 та 19 квітня драйвова програма від Stories та Kri & Roma. 28 та 29 квітня калейдоскоп хітів від гуртів Maski та Real.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 та 30 квітня: вистави театру "Чорний Квадрат"

Театр "Чорний Квадрат" розпочав свій шлях у 1991 році — незалежний, сміливий і завжди сучасний. Уже понад десять років він щотижня дарує яскраві емоції гостям Caribbean Club.

Щосереди ввечері та щосуботи вдень — вистави, що дивують, провокують і не залишають байдужими.

У квітні покажуть: 5 квітня — "Ігри для дорослих", 9 квітня — "Свінгери або …", 12 квітня — "Ідеальна зброя пристрасті", 16 квітня — "Медовий місяць", 19 квітня — "21 хвилина до та після сексу", 23 квітня — "Попередні пестощі", 26 квітня — "Секс. Тимчасово доступний", 30 квітня — "Щастя завжди поруч".

Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

4, 11 та 25 квітня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, що вже понад 5 років зваблює публіку в Caribbean Club, розпалює уяву й розчиняє межі між танцем і спокусою. Постановки від хореографів "Танців з зірками", зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. У вартості квитка відвідування виступу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Постановки від хореографів "Танців з зірками", зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. Гостями шоу вже стали десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

Партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

5, 12, 19 та 26 квітня: Caribbean Disco Party

Запальна атмосфера та шалені ритми — це танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.

Жива енергія кавер-гуртів Real Band, Tokyo, F.L.I.R.T., No Comments. Незмінний DJ Mustafaev з міксом найгарячіших хітів для танців без упину.

6 квітня: 20-річчя Dislocados

"Cuban Heat: The Night of Salsa and Timba" — відкриває серію подій до 20-річчя першого українського сальса-оркестру Dislocados. Концерт у співпраці з Timba Fest поєднає кубинські ритми та українську пристрасть. В програмі — виступ гурту Dislocados, танцювальні майстер-класи, особлива святкова атмосфера та багато сюрпризів для вечора, що заряджає ритмом і драйвом.

10 квітня: концерт гурту Green Grey з програмою "30 років разом"

Концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру до тридцятиріччя гурту. В програмі — легендарні хіти, виконані українською та англійською мовами, а також аукціон раритетних платівок на підтримку ЗСУ.

17 квітня: "Фіолет"

Фінальний концерт всеукраїнського туру гурту "Фіолет" — під час першої офіційної відпустки фронтмена Сергія "Колоса" Мартинюка від початку служби в ЗСУ. У програмі — акустичні версії хітів "Кохана", "Бібліотека", "Тиша", "Романтика", "Уяви собі", нові пісні та поезія. Подія має благодійну мету — збір на "мавіки" для бригади на Куп’янському напрямку. Вхід для військових — вільний.

22 квітня: благодійний стендап "УДАчники"

Вечір гумору з яскравими стендап-коміками, де кожен квиток = донат для аеророзвідки. На сцені — Ганна Кочегура, Роман Щербан, Нікіта Трандафілов, Катерина Глініна та Аня Кочегура. 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.

24 квітня: Sex Improv

Шоу SEX Improv від Kvadrat шоу — комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру "Чорний квадрат" — Женя Амаріца, Сергій Федорчук, Поліна Голованова та Олександр Розвяков.

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.