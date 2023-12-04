Хаєк запакувала форми в обтисле міді для модної появи з чоловіком

57-річна мексиканська актриса Сальма Хаєк відвідала модний показ бренду Balenciaga, що днями відбувся у Лос-Анджелесі.

Компанію зірці склав її благовірний, французький бізнесмен Франсуа Піно, з яким Сальма час від часу виходить в світ.

Для показу Хаєк обрала чорне вишукане міді, яке доповнила контрастними човниками та сумочкою.

Чорне міді зірка доповнила рожувими аксесуарами та взутям фото з Instagram Сальми Хаєк

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Як відомо, Хаєк є прихильницею бренду і неодноразово відвідувала їхні покази. Зокрема, на одному з них Balenciaga підтримав Україну, а також згодом створив світшот з прапором нашої країни.

Нагадаємо, Хаєк полюбляє обтисле вбрання, яке підкреслює її форми. Раніше зірка вигулювала на хіднику смарагдову паєткову сукню, яка підкреслила її фігуру.