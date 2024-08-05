Серпень на V'YAVA: які артисти зіграють у культурному просторі найближчим часом

Серпень у культурному просторі V’YAVA стартував дуже потужно — з унікальної події, присвяченої народній музиці і традиційному мистецтву, — фестивалю "Культура ЕТНО" 1.0.

На заході відвідувачів чекали різноманітні майстеркласи для дітей, де малеча й дорослі власноруч виготовляли автентичні українські музичні інструменти — поліську дудку-викрутку, свистунці та свищики. А також ліпили з глини, кували в кузні, майстрували ляльки з кукурудзиння та плели вінки з колосків і трав.

До того ж гості фестивалю могли прослухати фахові й водночас прості і зрозумілі лекції про традиційну культуру від найкращих дослідників. Не обійшлося і без традиційних танців, забав та драйвової вечірньої сцени з виступами від майстрів етнофольку "ГУЛЯЙГОРОД", THE DOOX, "ЗҐАРДА" та інших.

Попри дощ, фестиваль забезпечив комфорт для всіх гостей. Кожен майстер-клас мав накриття, тож усі могли зручно і приємно проводити час, насолоджуючись заходами.

Третього літнього місяця на гостей V’YAVA чекає ще ціла низка концертів українських та зарубіжних артистів. Серед них — британський гуру drum & bass Etherwood, визнані в усьому світі Dakh Daughters, майстри електро-фольку GO_A, інтелігентні рокери Ziferblat та інші.

Окрім концертів, гостей V’YAVA чекають яблуневі і грушеві сади, де можна відпочити на гамаках, дитячий майданчик, спортивна зона з настільним тенісом, зона з ігровими автоматами і фудкорти з українські автентичними та європейськими стравами.

Які концерти варто не пропустити в серпні на V’YAVA

GO_A - 9 серпня

Майстри електро-фольку GO_A здобули шалену популярність після виступу на Євробаченні з піснею SHUM. Цей потужний хіт увірвався у світові чарти, став першою українською піснею в Billboard Global 200 та набрав понад 100 мільйонів прослуховувань на Spotify.

Гурт здобув перемогу на польському фестивалі "Чотири сторони фольку" і встиг запалити на таких культових фестивалях, як нідерландський Pink Pop і британський Glastonbury.

Їхній новий хіт Krip миттю став популярним на стримінгових сервісах. Не пропустіть шанс почути його наживо на сцені V’YAVA.

Дата й час: 9 серпня, відкриття дверей — 18:00, початок концерту — 20:00

Ціна квитків: від 500 грн

ДК Енергетик — 10 серпня

ДК Енергетик — це київсько-броварський постпанк гурт, що з’явився у 2022 році й показав, як цікаво й технічно може звучати цей жанр.

Перший хіт колективу "Енергетик" здобув неабияку популярність як неофіційний гімн ДТЕК. Після нього вийшли платівки "Юність" та "Шлях", які закріпили успіх гурту солдаутним концертом у Києві.

Живі виступи цих постпанків — це захоплююча екскурсія у світ героя, вихованого на вулицях пострадянської України 90-х років. Переконатися в цьому ви зможете 10 серпня.

Дата й час: 10 серпня, відкриття дверей — 18:00, початок концерту — 20:00

Ціна квитків: від 500 грн

Dakh Daughters — 14 серпня

Фантастичне поєднання музики, театру й жіночої харизми — Dakh Daughters підкорили Париж і здобули визнання у всьому світі. Їхні виступи завжди яскраві та емоційні, а The New York Times і Rolling Stone пишуть про них із захопленням.

У серпні культові Dakh Daughters зіграють великий концерт просто неба на V’YAVA.

Дата й час: 14 серпня, відкриття дверей — 18:00

Ціна квитків: від 500 грн

Ziferblat — 16 серпня

Про молодий український гурт Ziferblat заговорили у 2023 році після випуску дебютного альбому "Перетворення" та перемог на музичних преміях. А вже у 2024-му вони підкорили серця українців своїм виступом на Нацвідборі "Євробачення" з піснею Place I Call Home, яка отримала високу оцінку журі та слухачів.

16 серпня Ziferblat запрошує вас на V’YAVA на незабутній вечір, щоби разом зануритися у світ інтелігентного українського рок-н-ролу.

Дата й час: 16 серпня, відкриття дверей — 18:00

Ціна квитків: від 500 грн

KADNAY — 23 серпня

Український інді-електро-поп гурт KADNAY у 2012 році створили Дмитро Каднай та Пилип Коляденко. Молоді й талановиті музиканти написали безліч беззаперечних хітів, виступити на багатьох музичних фестивалях, таких як Atlas Weekend та Sziget, а також успішно виступали в національному відборі на Євробачення.

Не пропустіть серпневий живий виступ KADNAY, наповнений пристрастю та енергією.

Дата й час: 23 серпня, відкриття дверей — 18:00, початок концерту — 20:00

Ціна квитків: від 500 грн

ЩукаРиба Band — 30 серпня

Фольклорний гурт ЩукаРиба вивчає, збирає та відтворює народнопісенний матеріал, а також майстерно поєднує автентичну музику із сучасними музичними стилями.

Разом із Ярославом Татарченком (Тонка, bunht), Євгеном Пугачовим та Михайлом Бірченком (Hyphen Dash) вони створюють нове, альтернативне звучання фольку та популяризують українську традиційну музику. На серпневому концерті до цієї компанії також доєднаються саксофоніст Тоні Стенько та трубач Олексій Павлечко.

Дата й час: 30 серпня, відкриття дверей — 18:00, початок концерту — 20:00

Ціна квитків: від 400 грн

Etherwood — 31 серпня

Відомий британський продюсер та діджей Etherwood, який активно підтримує Україну, запалить у серпні на сцені V’YAVA.

Хітмейкер з HOSPITAL і власник лейблу Stillness Music — ключова фігура на світовій drum & bass сцені. Його альбоми Blue Leaves та In Stillness високо оцінили критики за здатність поєднувати душевні ритми зі складним продакшеном. Як результат — безліч відданих фанатів і перші місця в музичних чартах.

Підтримає гостя VOTUMA зі своїм сетом, а також ще декілька талановитих українських діджеїв. Також працюватиме друга сцена, яку анонсують незабаром.

Дата й час: 31 серпня, з 14:00 до 22:00

Ціна квитків: від 400 грн

Не пропустіть шанс зануритися в атмосферу музики, культури та мистецтва на V’YAVA цього серпня. Відвідайте концерти улюблених гуртів, відпочиньте в затишних садах і насолодіться справжнім культурним багатством України. Кожен квиток до культурного простору — це ваш внесок у підтримку ЗСУ.

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