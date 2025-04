Sex Improv, варʼєте "Рояль", Yurcash і Jazz Day: події весни в Caribbean і Pepper’s Club

Серед щоденної суєти завжди знаходяться куточки спокою, де життя тече повільніше. Вдень тут подають теплі обіди, що нагадують домашній затишок. А ввечері простір наповнюється музикою — з першими акордами починається особлива історія.

Caribbean Club і Pepper’s Club — знакові місця на культурній мапі Києва. Тут дбають про кожну деталь: від якісного звуку до атмосфери, що створює відчуття близькості й комфорту.

У Pepper’s Club — музичний ритм починається ще з обіду. З 12:00 до 15:00 діє спеціальна пропозиція "Домашні обіди": повноцінне меню за вартістю однієї страви. Увечері ж — живі виступи, камерний зал і найкраща нагода зустрітися з друзями.

Caribbean Club — місце, де вечори наповнені музикою, розмовами та спогадами. Тут проводять концерти, тематичні шоу та атмосферні вечори, що надовго лишаються в серці.

Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

28 травня: Міжнародний день джазу з Aniko Dolidze Jazz Band

Вечір витончених імпровізацій, романтики й джазового настрою — до міжнародного дня цього жанру з унікальним колективом на чолі з леді українського джазу Аніко Долідзе. У програмі — класика джазу та хіти епохи великих оркестрів: "It Don’t Mean a Thing", "Lullaby of Birdland", "Time After Time" та багато інших. Медіапартнер заходу — Radio Jazz.

29 квітня, 6, 13, 20 та 27 травня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.

30 травня: концерт Trach

Володимир Трач — заслужений артист України, фіналіст шоу "Голосу країни", чий голос звучить у "Качиних історіях" і хітах українського радіо. До 30-річчя творчої діяльності та свого ювілею він дасть великий концерт — з улюбленими піснями, зірковими гостями та прем’єрами. Частину збору буде передано на підтримку ЗСУ.

1, 8, 15, 22 та 29 травня: благодійний концерт #НаШапку

#НаШапку — серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду "СВОЇ", який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.

1 травня — Дмитро Моргунов — ветеран, шоумен, співак і засновник City Quiz. У свій день народження він виходить на сцену Pepper’s Club, щоб зібрати кошти для побратимів.

8 травня — KÓRNEL — selfmade артист із правдивим голосом. Його пісні — про мужність і чутливість, про любов без фальші.

15 травня — гурт LUIKU — музичний ритуал радості, що зцілює. Дмитро Ципердюк ("Dazzle Dreams") змішує транскарпатське коріння з циганським денсом і східними ритмами.

29 травня — School Bands Battle у Pepper’s Club: на сцені шкільні гурти-переможці — Namskazaly (Гадяч) та Contra Bass (Вінниця). Вони грають, щоб жили ті, хто захищає їхнє дитинство. Благодійний концерт пам’яті Володимира Бульби.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

3 травня: відкриття мотосезону 2025

Благодійний захід присвячений збору коштів для байкерів-військовослужбовців. У програмі — мотопробіг, живі виступи Pentagon і Жені Галича, аукціон, відеозвʼязок із фронтом, привітання від УАМ і ДШВ. Участь безплатна — подія обʼєднає мотоспільноту, ветеранів, волонтерів та всіх, хто підтримує ЗСУ.

4, 11 та 18 травня: шоу серії "Королі Трібʼютів"

Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії "Королі Трібʼютів". Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.

4 травня — гурт Fireboll зіграє триб’ют Depeche Mode: Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove — атмосфера темної електроніки та синтезаторного звучання.

11 травня — Pentagon з триб’ют-програмою Оззі Озборна. Crazy Train, No More Tears та інші хіти легенди року.

18 травня — ToSee з триб’ютом Pink. Енергія поп-року, хіти Try, Raise Your Glass та шалена емоційність.

5 травня: шоу "Пашина 20. Битва імен"

Офлайн-формат улюбленого хіт-параду, очолюваного Павлом Шильком, цього разу на тему — Eurovision Special Edition. Пролунають знакові хіти міжнародного конкурсу у живому виконанні українських артистів. Музична битва, участь глядачів у виборі переможця та захопливі історії від DJ Паші створять атмосферу справжнього музичного шоу.

7 травня: гурт БІШАРП

Альтернативний рок із шаленою енергією, здоровим сарказмом і бездоганним стилем — саме так звучить те, що вони роблять. Їхні концерти — це хаос у найкращому сенсі: шалені фанати, ламання шаблонів і повна відсутність байдужості.

12 травня: Pepper’s Jam

Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.

14 травня: концерт Максима Бородіна

Романтичний вечір із Максимом Бородіним — хіти, що стали саундтреками закоханих сердець, і прем’єри з майбутнього альбому. Його пісні — про ніжність, щирість і силу почуттів, а кожен виступ — це діалог сердець у найтепліших акордах.

21 травня: Yurcash

Сольний концерт гурту Yurcash — подія для тих, хто шукає чесну музику без компромісів. Їхні пісні — це самоіронія, відвертість і рок, що говорить про найважливіше. У програмі — хіти "Менуети", "Жовтий скотч", "Мойдодир" та інші.

Також у травні в Pepper’s Club: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом

2 та 3 травня вечір живої музики і запальних танців від No Comments та Pentagon. 9 та 10 травня драйвова програма від F.L.I.R.T. та Tokyo. 16 та 17 травня калейдоскоп хітів від гуртів Jolly та Kri & Roma. 24 та 25 травня — музичний уікенд до Дня Києва з гуртами Real та No Comments.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

30 квітня, 3, 7, 10, 21, 24, 28 та 31 травня: вистави театру "Чорний Квадрат"

Театр "Чорний Квадрат" розпочав свій шлях у 1991 році — незалежний, сміливий і завжди сучасний. Уже понад десять років він щотижня дарує яскраві емоції гостям Caribbean Club.

Щосереди ввечері та щосуботи вдень — вистави, що дивують, провокують і не залишають байдужими.

Розклад найближчих вистав: 30 квітня — "Щастя завжди поруч", 3 травня — "Гола правда", 7 травня — "Ніколи не дзвони мені, кохана", 10 травня — "Не всі люблять порно", 21 травня — "Хто кого хоче… ?", 24 травня — "Щастя завжди поруч", 28 травня — "Дві смужки або подвійна суцільна любові", 31 травня — "21 хвилина до та після сексу".

Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

2, 23 та 30 травня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, що вже понад 5 років зваблює публіку в Caribbean Club, розпалює уяву й розчиняє межі між танцем і спокусою. Постановки від хореографів "Танців з зірками", зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. У вартості квитка відвідування виступу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Гостями шоу вже стали десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

Партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

3, 10, 17, 24 та 31 травня: Caribbean Disco Party

Запальна атмосфера та шалені ритми — це танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.

Жива енергія кавер-гуртів Tokyo, No Comments, Real Band, F.L.I.R.T. Та незмінний DJ Mustafaev з міксом найгарячіших хітів для танців без упину.

4 травня: Вечір сальси та тімби з гуртом Dislocados

Перший український сальса-оркестр Dislocados представить шоу Cuban Heat: The Night of Salsa and Timba — подію у співпраці з Timba Fest. Живий виступ, танцювальні інтерактиви та кубинські ритми у поєднанні з українською енергією відкриють серію святкувань 20-річчя гурту.

11 травня: "Неймовірне Jazz Show"

Це танцювально-музична вистава від Театру "Різні" та The Jazzy Sisters. Історія компанії друзів, які вирушають до Гемптона, перетворюється на вир пристрастей, бродвейських хітів і джазових ритмів 30–40-х років.

14 травня: Sex Improv

Шоу SEX Improv від Kvadrat шоу — комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру "Чорний квадрат" — Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Павло Русов, Євген Амаріца.

15 травня: благодійний стендап "УДАчники"

Вечір гумору з яскравими стендап-коміками, де кожен квиток = донат для аеророзвідки. На сцені — Василь Байдак, Женя Коротков,Олександр Качура, Юра Коломієць. 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

16 травня: Весняний джазовий концерт музики Френка Сінатри

Kyiv Jazz Quintet подарує вечір легендарних мелодій у витончених аранжуваннях та атмосфері романтичного джазу. У програмі — "Strangers in the Night", "Fly Me to the Moon", "My Way", "New York, New York" та інші класичні хіти.

17 травня: Сольна вистава Ірини Гатун

"Ірина — про себе… про вас… і про час!" — вистава-бесіда у формі stand-up монологу з Іриною Гатун, що перетворюється на щиру сповідь про життя, кохання, зраду й усе, що нас оточує. На глядачів чекає тонкий гумор, глибокі емоції, музика й вічна поезія. Це вистава, яка змусить і сміятись, і розчулитись.

22 травня: Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Дивовижний музичний перформанс, де джаз переплітається з історіями, імпровізацією та живими емоціями. Гостей очікує виступ легендарного Олексія Когана — одного з найвідоміших популяризаторів джазу в Україні — у супроводі майстерних музикантів Jazz in Kyiv Band.

1 червня: концерт гурту Future Culture

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2025" — зіграють свій перший великий сольний концерт у Києві. Їхня музика — поєднання неосоулу, фанку, хіп-хопу, R’n’B та джазової свободи, а виступи — це завжди живий процес, що народжується в моменті. У програмі також — спеціальні гості: Sestra Blyznyuchka, Psionic Arc, Oi Fusk.

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.