Шерзінгер коло моря наробила фото у ніжній сукні з акцентом на бюст

Марія Мельник 9 липня, 12:50
Ніколь Шерзінгер з пишним декольте у Ніцці
Ніколь Шерзінгер у Ніцці попозувала у ніжній декольтованій сукні

46-річна співачка Ніколь Шерзінгер наробила красивого контенту у Ніцці.

Виконавиця пробіглася вздовж узбережжя у білій корсентній сукні у квіточку.

Шерзінтер підставила камері бюст

Ніколь в романтичному образі на морському узбережжі


Ніколь в декольтованій сукні взялася за голову

Співачка позувала і з високим хвостом, і з розпущеними пасмами

Шерзінгер у ніжній сукні в квіточку

Ніжна сукня зірки гармонійно балансує з морським тлом

Ніколь на морі у Ніцці
Ніколь Шерзінгер пробіглася морським узбережжям

Вечірня пробіжка для гарної фігури

Секрет розкішної форми Шерзінгер криється у йозі і... молодшому на 7 років коханому. Як відомо, колишній регбіст Том Еванс та Ніколь заручилися у червні 2023-го. Том влаштував співачці сюрприз і романтично освідчився на пляжі.

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