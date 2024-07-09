Шерзінгер коло моря наробила фото у ніжній сукні з акцентом на бюст

Ніколь Шерзінгер у Ніцці попозувала у ніжній декольтованій сукні

46-річна співачка Ніколь Шерзінгер наробила красивого контенту у Ніцці.

Виконавиця пробіглася вздовж узбережжя у білій корсентній сукні у квіточку.

Ніколь в романтичному образі на морському узбережжі

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Співачка позувала і з високим хвостом, і з розпущеними пасмами

Ніжна сукня зірки гармонійно балансує з морським тлом

Вечірня пробіжка для гарної фігури

Секрет розкішної форми Шерзінгер криється у йозі і... молодшому на 7 років коханому. Як відомо, колишній регбіст Том Еванс та Ніколь заручилися у червні 2023-го. Том влаштував співачці сюрприз і романтично освідчився на пляжі.