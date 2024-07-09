Шерзінгер коло моря наробила фото у ніжній сукні з акцентом на бюст
46-річна співачка Ніколь Шерзінгер наробила красивого контенту у Ніцці.
Виконавиця пробіглася вздовж узбережжя у білій корсентній сукні у квіточку.
Секрет розкішної форми Шерзінгер криється у йозі і... молодшому на 7 років коханому. Як відомо, колишній регбіст Том Еванс та Ніколь заручилися у червні 2023-го. Том влаштував співачці сюрприз і романтично освідчився на пляжі.
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