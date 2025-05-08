ТІНА КАРОЛЬ, Ірена Карпа, Dantes, Ziferblat та інші: кого послухати у травні у "В’ЯВА"

Після квітневої "розминки" "В’ЯВА" переходить у режим повної гучності: травень став першим місяцем, коли оновлений культурний простір запрацював на повну.

Що змінилося у "В’ЯВА"?

Локація виросла з літньої сцени у багатофункціональний культурний хаб, поєднавши потужну концертну програму, театр просто неба, покази авторського кіно, виставки сучасного українського мистецтва, благодійні ініціативи та гастрономію.

Відтепер кулінарна концепція передбачає три формати: фудкорт із локальним стріт‑фудом, ресторан із детально продуманим меню та банкетну зону для приватних подій. На барі можна скуштувати смачні авторські коктейлі. Облаштовано сад із гамаками, дитячий майданчик, зону геймінгу з PlayStation і ретроавтоматами (Pac‑Man, Mortal Kombat, Sonic, "танчики"), а також спортивну галявину з настільним тенісом і аерохокеєм. Майже щовечора проходять культурні заходи: у будні це переважно кінопокази й театральні перформанси (часто з безкоштовним входом), у вихідні — концерти від легенд української сцени, зірок нової хвилі, міжнародних хедлайнерів електронної музики. У цьому сезоні понад 100 подій.

Виставка "Ти є" у "В’ЯВА"

Виставковий напрям цього сезону присвячений темі дому, присутності й пам’яті. Саме про це проєкт "Ти є": з 9 травня він поступово наповнюватиме простір між деревами на території саду, зростатиме та змінюватиметься.

У травні експозицію відкриють інсталяції та роботи Марії Куликівської, Олени Волинської, Леонори Янко, Артема Гумілевського та авторський проєкт Школи концептуальної фотографії МІФ.

Протягом сезону також відбудуться тематичні зустрічі та події: спільний захід із Кримською платформою для всіх, хто хоче більше дізнатися про півострів, кримських татар, про українців Крим; зустріч зі східняками від проєкту "Дикий схід"; майстер-клас для дітей і тих, хто зберіг дитину в собі, — "Намалюй мені дім", який проведе неймовірна мисткиня Тамара Турлюн; та інші події, не менш щемкі та важливі.

"Ти є" — це спроба говорити про дім не як про адресу, а як про досвід: те, що залишилось у мові, тілі, спогадах. Місце, куди хочеться повернутись, навіть якщо не знаєш, як.

Музична програма травня у "В’ЯВА"

Травень почався з гучних імен. Вже відгриміли концертами культовий хіп-хоп гурт ТНМК, легендарна Наталія Могилевська з новою програмою "Одне велике серце" і одна з найщиріших українських артисток MamaRika.

Попереду — виступи батька драм-н-бейсу London Elektricity разом із лондонським діджеєм Jolliffe, однієї з найпотужніших вокалісток країни ТІНИ КАРОЛЬ, майстрів перетворення лайвів на аудіо-візуальний спектакль гурту TVORCHI, цьогорічних представників України на "Євробаченні" — Ziferblat — та багатьох інших. Повний розклад подій у "В’ЯВА" — в добірці нижче.

9 травня — Ірена Карпа та Фактично самі (ex Qarpa), Bez ladu a skladu, Karpatské chrbáty

Гурт-маніфест Фактично Самі (ex Qarpa), який ще з 90-х ламав шаблони й атакував слух експериментальними 20-хвилинками, повертається на сцену — у золотому складі, для давніх фанів і нової публіки. Разом із ними — дві легенди словацького андеграунду: Bez ladu a skladu та Karpatské chrbáty. Вибухова комбінація для фанів альтернативи, року, панку й нойзу.

10 травня — London Elektricity (UK), Jolliffe (UK), Votuma, Derrick, Diffirant, Warm Roller

Легенда британського драм-енд-бейсу, співзасновник Hospital Records і Med School, натхненник відзначеного багатьма нагородами подкасту Hospital, — London Elektricity (UK) — вкотре їде у Київ, щоб запалити сцену "В’ЯВА". Разом із ним колега по Hospital Records — Jolliffe (UK), знаний своїми темними й душевними сетами. Фірмовий саунд із Лондона підтримає локальний вогонь: Votuma, Derrick, Diffirant і Warm Roller.

11 травня — Dantes

Dantes — поп-артист із сильною чоловічою лірикою, який пройшов шлях від гурту до сольної кар'єри. Його виступи — це щирість, шоу й танцювальна енергетика: коли хочеться співати "Губи у губах", кричати "Чуєш" і бути поруч.

14 травня — Театр тіней "Teulis"

Унікальне театральне дійство, де актори створюють ілюзії за допомогою тіней, пластики та світла. Вистава, яка зачаровує з перших хвилин. За останні роки Teulis підкорив сцени багатьох країн світу, відзначився в Італії, Туреччини, Чехії, Фінляндії, Швеції, Польщі та навіть Японії, де 35 тисяч глядачів проводжали артистів стоячи.

16 травня — Volkanov

Молодий український поп-артист, що поєднує ліричність із шансонною експресією. У програмі — хіти "Намалюю", "Тебе знайшов", "Я на жигулі", "Тюльпани", "Я не буду пити".

17 травня — Samchuk

Артист нового покоління у жанрі поп-реп. Його пісні "Мадам", "Вона", "Про осінь" (у дуеті з Domiy), "Сумна романтика" (у дуеті з Averin) та "Яка шикарна леді" зібрали мільйони прослуховувань, підкорили чарти стрімінгових платформ і радіостанцій. На концерті у "В’ЯВА" Samchuk представить нову програму.

18 травня — TVORCHI

Трендсеттери електронної музики, які перетворили свою творчість на артхаусний поп із високим продакшеном — TVORCHI — виступлять на сцені "В’ЯВА" із першим за тривалий час великим сольником. У програмі — улюблені хіти Bonfire, Believe, Heart of Steel, "Мова тіла", "Віч-на-віч", "Мила моя" та нові треки.

23 травня — Ziferblat

Перший виступ у Києві після Євробачення-2025. Ziferblat повертаються у "В’ЯВА" з піснею "Bird of Pray", яка представляла Україну в Швейцарії, і найгучнішими треками з дебютного альбому "Перетворення". Буде й хіт із Tember Blanche — "Дотепер і назавжди", і сюрпризи для меломанів.

24 травня — "Так а шо ти?"

Наймасштабніша за три роки open-air вечірка серії "ТАК А ШО ТИ?", що невпинно об'єднує шанувальників української та закордонної музики. XXV кадр, NOVIK і olvipmiss міксуватимуть золоті треки 80-х, 90-х і 2000-х — від караоке-бенгерів до танцювальної класики. Безтурботність та ностальгія за золотими часами дитинства гарантовані.

25 травня — ТІНА КАРОЛЬ

Співачка, чий голос ні з ким не сплутаєш. Інтригуюча та харизматична. Її ім’я асоціюється з талантом, жіночністю та силою, а виступи — завжди вражаюча подія. Одна з головних поп-зірок країни Тіна Кароль дасть ексклюзивний концерт. Програма, яку почує лише "В’ЯВА". Це шоу не повториться двічі.

27 травня — Театральна вистава "Егоїстки"

Костюмована комедія-детектив з інтригою, музичними інтерлюдіями та великою кількістю таємниць. "Егоїстки" — вистава за мотивами п’єси Робера Тома "8 жінок", що з успіхом йде на сценах по всьому світу вже понад 50 років. Уявіть: аристократична садиба, таємниче вбивство, cім жінок — усі з мотивами, усі під підозрою, і всі — егоїстки.

30 травня — Green Grey

Культовий український електро-рок-гурт із 90-х, який і досі звучить зухвало, експериментально і сучасно. Альтернативний рок, електроніка, хіп-хоп — усе в одному живому вибуховому лайві від Green Grey — разом з відомими піснями "Під дощем", "Маза фака", "Егоіст", "Таксі".

31 травня — NAZVA

Авангардна етно-арт формація, яка міксує електроніку, поезію, класику й ритми різних народі світу. Свій стиль вони називають "етно-арт хаосом". Виступ у "В’ЯВА" стане першим сольником NAZVA у Києві в 2025-му році. Танці, співи, сенси. Сіґеле та Міґеле.

І все це — лише початок сезону. Попереду ще багато анонсів. Підписуйтеся на сторінки простору в соцмережах, щоб не пропустити старт продажу квитків.

І знайте: у "В’ЯВА" є все, щоб спланувати свій ідеальний день: незалежно від того, чи буде це побачення із самим собою, прогулянка з друзями, зустріч із коханою людиною чи вилазка всією сім’єю (не забудьте домашніх улюбленців, адже простір Pets-friendly).

Адреса:

Культурний простір "В’ЯВА" — ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Безпека:

Поруч знаходяться три укриття (павільйони №1, 5, 13), а також станція метро "Виставковий Центр". У разі повітряної тривоги захід буде призупинено — безпека понад усе.

Підтримка ЗСУ:

Культурний простір проводить заходи з метою зібрати гроші на допомогу українським військовим.

Квитки на всі події на сайті.