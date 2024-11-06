Тренди фарбування волосся - 2025: мікс природності та стилю

Фарбування волосся — це не лише спосіб змінити зовнішній вигляд, але й можливість самовиразитись через колір. У 2025 році перукарське мистецтво набуває нових акцентів, де поєднуються технологічні інновації, турбота про здоров’я волосся та індивідуальний підхід.

Важливу роль відіграє природність, але й елемент гри з кольором стає обов’язковим. Як підкреслюють експерти в фарбуванні з COLOR CONCEPT, основні тренди року — це розумний підхід до кольору, який поєднує естетику з турботою про волосся. Ось детальніше про тренди, що пануватимуть цього року:

1. Натуральні відтінки

Популярні м’які переходи і приглушені натуральні відтінки, що створюють природний об’єм та не вимагаюсь щомісячного відвідування салону. COLOR CONCEPT, зокрема, проводить індивідуальні консультації, де кожен клієнт отримує персоналізований підхід до вибору кольору відповідно до своєї зовнішності та стилю.

2. Акценти та яскраві деталі

Попри популярність натуральних відтінків, яскраві акценти залишаються трендом. В 2025 році будуть популярні "підсвічені" пасма яскравих кольорів, як-от пастельний рожевий або блакитний. Завдяки інноваційним технікам такі акценти виглядають вишукано і можуть легко змінюватись без шкоди для волосся.

3. Рельєфне фарбування та "бразильський блонд"

На зміну класичному Airtouch з його мікрорельєфом прийшла ностальгія за стилем 2000х, а значить і за більш контрастним фарбуванням. Рельєфні, контрастні пасма створюють акценти там, де це потрібно, додають візуального обʼєму та створюють ефект багатогранності кольору. COLOR CONCEPT пропонує авторські техніки фарбування, які мінімізують шкоду волоссю та не передбачають частої корекції.

4. Тотал блонд

Рівний, однотонний та яскравий блонд ніколи і не виходив з моди, але зараз набув нового звучання. На піку популярності - теплі відтінки, які виглядають природно і легко, а ще вигідно підкреслюють колір шкіри. Головний пріоритет - це якість волосся та рівномірний фон висвітлення.

5. Інновації: фарбування з допомогою AI

Фарбування з використанням штучного інтелекту — один із цікавих трендів, який забезпечує ідеальний підбір відтінків з урахуванням індивідуальних особливостей кожного клієнта. Завдяки цьому клієнти можуть бачити, як колір виглядатиме заздалегідь, що робить процес більш передбачуваним і комфортним.

6. Здорова основа — фарбування з доглядом

У 2025 році салони дедалі частіше будуть поєднувати фарбування з процедурами відновлення. Салон COLOR CONCEPT, флагман бренду Redken, пропонує комбінації, що не лише змінюють колір, а й роблять волосся більш еластичним, блискучим і здоровим завдяки спеціальним продуктам для догляду. Це популярний вибір серед тих, хто дбає про своє волосся на рівні з естетикою.

Тож, тенденції фарбування волосся у 2025 році обертаються навколо природної естетики, рельєфних технік і персоналізованого підходу. Завдяки такому розмаїттю кожен клієнт отримує можливість бути почутим, отримати нові емоції та самовідчуття через зовнішні прояви.