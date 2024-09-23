У Києві відбувся прем’єрний показ фільму "Трансформери: Початок"

18 вересня у кінотеатрі Планета Кіно, Blockbuster Mall відбувся допрем’єрний показ анімаційного екшну "Трансформери: Початок".

Першими про те, як розпочалося вічне протистояння між Оптимусом Праймом та Мегатроном дізналися зіркові гості, блогери та ЗМІ.

Окрім того, на прем’єру завітали улюблені анімаційні персонажі, які прибули на Землю прямо з Кібертрону.

ФОТОЗВІТ

Про фільм:

Цієї осені нова частина масштабної історії розкаже про походження Кібертрону — батьківщини автоботів і десептиконів. Анімаційна картина продемонструє справжнє походження вічного протистояння між Оптимусом Праймом та Мегатроном.

Вже від сьогодні стрічку можна переглянути на великих екранах!