У "В’ЯВА" відкрилася виставка "Ти є": про втрату дому, пам’ять і пошук себе

У культурному просторі "В’ЯВА" на ВДНГ стартував мистецький проєкт "Ти є". В його основі — роботи сучасних українських митців, які через власні історії та візуальні висловлювання осмислюють тематику втрати дому, пошуку нової ідентичності, пам’яті та присутності.

Виставка має динамічний характер: експозиція поступово розширюватиметься й трансформуватиметься завдяки новим інсталяціям та роботам.

Перша частина, яка вже доступна відвідувачам, представлена школою концептуальної та артфотографії МІФ: про особисте, яке стає видимим; про те, як індивідуальний досвід набуває візуальної форми; як пам’ять, реальність і уява переплітаються в зображенні; як фотографія стає не лише фіксацією, а й формою присутності.

Серія "Затоплені спогади" від Юлії та Миколи Гладких — це знімки, знайдені серед уламків будинків, затоплених після підриву Каховської ГЕС. Працюючи там як волонтери, митці допомагали людям рятувати свої домівки. І серед уламків знаходили те, що залишалося. Ці фотографії стали болючими свідками руйнації, але водночас — формою пам’яті.

Робота "Маршрутка" Іллі Бела звертає увагу на повсякденний ландшафт міста. Його серія досліджує маршрутки — простір, у якому ми проводимо багато часу. Це спроба вловити момент і зафіксувати присутність у найбуденнішому, відчути місто тактильно, побачити час у дрібницях.

Колаж Христини Фодорак "Ґрунт" — це звернення до основ, до землі під ногами, до дому як відчуття, до самих себе.

І це лише кілька робіт, які ви зможете побачити, відвідавши культурний простір "В’ЯВА".

Протягом сезону в рамках мистецького проєкту "Ти є" також відбудуться тематичні зустрічі та події: спільний захід із Кримською платформою для всіх, хто хоче більше дізнатися про півострів, кримських татар, про українців Крим; зустріч зі східняками від проєкту "Дикий схід"; майстер-клас для дітей і тих, хто зберіг дитину в собі, — "Намалюй мені дім", який проведе неймовірна мисткиня Тамара Турлюн; та інші події, не менш щемкі та важливі.

"Ти є" — це спроба говорити про дім не як про адресу, а як про досвід: те, що залишилось у мові, тілі, спогадах. Місце, куди хочеться повернутись, навіть якщо не знаєш, як.

Виставка триватиме до 13 жовтня. Відвідати її можна в рамках заходів культурного простору "В’ЯВА", з переліком яких можна ознайомитися за посиланням.