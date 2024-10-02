Українське мистецтво під час війни: у Києві покажуть результати резиденції Bakota Hub

9 жовтня в київському просторі КультМотив відбудеться захід, який поєднає відкриття художньої виставки та музичний концерт. На ньому представлять результати резиденції митців на Бакоті, організованої командою фестивалю Respublica.





Про резиденцію

У мистецькій резиденції на Бакоті взяли участь 13 художників та 7 музикантів. Це Сергій Летучий, Марго Рєзнік, Андрій Саніцький, Юлія Абрамова, Миханько Оксана, Марина Левченко, Кухарук Гліб, Анастасія Дроздовська, Ярослава Шара, Софія Лис, Марія Вишедська, Влад Лебідь, Марина Радіоновська, Олена Мордик, Ксенія Шерстякова, Іван Петрук, Вікторія Малік, Люба Романюк, Єгор Хоружий, Оля Дзюбук.

Протягом двох тижнів митці працювали в тиші та спокої на Бакоті. Це дало їм змогу створити нові роботи. Кураторкою візуальної частини резиденції стала Вартан Маркар’ян, аудіальної — Іра Лобанок.

Аліна Олійник й Андрій Зоїн створили резиденцію "Бакота Хаб" у 2021 році, і з того часу цей простір круглий рік надає митцям, волонтерам, ветеранам та іншим залученим спільнотам час, можливість і ресурси для відновлення.

Цьогоріч команда на базі простору реалізувала проєкт за підтримки Українського Культурного Фонду — "Respublica Recovery: відновлення на Бакоті", щоб допомогти митцям відновити творчу діяльність під час війни.





Виставка: простір емоцій і рефлексій

Виставка розкриє багатогранність української культури та дасть змогу глядачам відчути у творах митців їхні емоції. Кожна робота — це протест проти мовчання і спосіб виразити внутрішні переживання через мистецтво.

"Часом — це внутрішні монологи, де суміш тривоги, страху й надії відображається через абстракцію кольорів, фактур і матеріалів. В інших роботах відчувається контакт із землею — символом коріння, традицій, витримки та сили, яка нас з’єднує з предками", — зазначають організатори.





Концерт: музика, створена в тиші Бакоти

Окрім візуальних робіт, на відвідувачів чекає концерт. На ньому пролунають треки, які музиканти створили під час резиденції. У кожному з них звучить той самий ритм життя, що супроводжував митців під час творчої роботи на Бакоті.





Важливість мистецьких резиденцій під час війни

З початком повномасштабного вторгнення в Україні більшість митців опинилися в ситуації, де створювати нові роботи стало вкрай важко. Водночас російське мистецтво продовжує звучати на світових платформах.

Такі проєкти, як резиденція на Бакоті, допомагають музикантам і художникам повернутися до творчості і продовжувати створювати українське мистецтво. Тут вони знаходять спокій і можливість творити, попри всі труднощі.

Приходьте на презентацію проєкту, відкриття виставки та концерт до КультМотиву, аби зануритися у світ мистецтва, яке зберігає українську ідентичність навіть у найскладніші часи.

Коли: відкриття та концерт відбудеться 9 жовтня о 19:00, а виставка триватиме в просторі до 21 жовтня.

Де: простір КультМотив (вул. Спаська, 36/31).

Вхід вільний.

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Бакота Хаб