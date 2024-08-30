Український бренд La Spilla дебютує на Paris Fashion Week з колекцією весна-літо

Молодий український бренд La Spilla представить колекцію весна-літо на Paris Fashion Week.

Історія створення та філософія бренду

La Spilla — український бренд одягу, у якому поєдналися італійська елегантність, французька класика й українська ідентичність.

Його в лютому 2024 року заснували дві подруги — Софія Терещенко та Юлія Булавко.

Назва бренду відсилає до прізвища однієї із засновниць — Юлії. З італійської La Spilla перекладається як "шпилька" чи "брошка".

Софія близько 7 років працювала моделлю з відомими світовими брендами, зокрема Max Mara, Pierre Cardin, Valentino і Roberto Cavalli.

Спілкуючись за лаштунками із дизайнерами, швачками й закрійниками, вона завжди мріяла створити щось своє у сфері моди. Мрію подруги підтримала Юлія, яка також мала значний досвід у фешн-індустрії.

"Ввечері я телефоную їй з ідеєю, вранці дзвоню знову, і ми вже шукаємо закрійників, а через 3 дні замовляємо першу тканину на зразки", — говорить Софія.

Зрештою світ побачила перша капсульна колекція La Spilla з восьми одиниць одягу. Більшу частину айтемів розробила Софія. До дебютної колекції увійшли топи з відкритою спиною, спідниці міді та максі, брюки, сукня, жакет і блуза вишуканих відтінків.

Родзинкою дропу став білий аксесуар-трансформер Rosa, який можна одягати як топ або поверх костюму.

"Наша мета — створювати одяг, який за якістю не поступається світовим брендам, але доступний за ціною як в Україні, так і в Європі", — зазначає Юлія.

La Spilla має українсько-італійське виробництво. За тканинами й фурнітурою для колекцій засновниці подорожують з України до найкращих флорентійських фабрик.

Бренд акцентує увагу на деталях та високоякісних матеріалах, поєднуючи вишукану класику й сучасні модні тренди.

"Не обов’язково носити короткі спідниці або глибокі вирізи для того, щоби бути привабливою. Достатньо просто підібрати одяг, який підкреслить красу без виділення тих зон тіла, які всі хочуть показувати", — зазначає Софія.Навесні 2024 року бренд видав нову колекцію Viola Lilla.

"Lilla" з італійської означає бузок, а "Viola" — фіолетовий. Ці символи відображають ніжність і витонченість, які є основою колекції. У ній представлені шовкові топи, прикрашені розшитиму вручну кристалами Swarovski, спідниця максі та брюки молочного кольору.

Феррагамо та українські зірки: відомі прихильники бренду

Співзасновниці бренду підтримують дружні стосунки з родиною Феррагамо. Леонардо Феррагамо, який наразі керує компанією, високо оцінив колекції La Spilla, особливо — хустки зі стовідсоткового шовку з образом Давида — відомою скульптурою Мікеланджело. Їх уже носить родина дизайнера. Леонардо упевнений, що це направду "витвір мистецтва".

Бренд La Spilla має багато відомих прихильників серед українських зірок. Серед них — зірка шоу "Ліга сміху" Ірина Сопонару, співачка SKYLERR, блогерки korya4ka, Даша Шамаріна, Єлизавета Гацко та інші.

Співоча муза La Spilla

Музою бренду засновниці називають українську співачку Тіна Кароль. Артистка стала натхненням для багатьох дизайнів колекцій.

"Вона для нас — еталон елегантності, жіночності і природної української краси. Мріємо, щоби Тіна Кароль виходила на сцену саме в La Spilla", — говорить Софія.

Участь у Паризькому тижні моди

Раніше Софія вже працювала моделлю на Паризькому тижні моди й мала дружні стосунки з організаторами заходу. Коли дівчина оголосила про запуск власного бренду, вони підтримали її, почали слідкувати за розвитком La Spilla і зрештою цьогоріч запросили на Paris Fashion Week.

"Це була велика честь, адже відбір обмежений. Завдяки моїм професійним стосункам та високій якості одягу La Spilla бренд отримав унікальний шанс представити Україну на світовій модній арені", — зазначає Софія.

Колекція на Paris Fashion Week

Колекція La Spilla, яка буде представлена на Паризькому тижні моди, включатиме як повсякденний одяг, так і вечірні сукні. Її повністю розробила Софія.

Особливе місце в колекції займають інноваційні комбінезони La Spilla Skin, які втілюють новий підхід до базових речей.

Виготовлені з легкої та приємної на дотик тканини, вони є основою для будь-якого образу. Напівпрозорі, з фірмовими принтами, що ледве помітні на тілі, La Spilla Skin створюють ефект тату і буквально стають "другою шкірою". Комбінезони доступні в різних кольорах і легко поєднуються з іншими елементами гардеробу.

"Ми прагнемо внести новий стиль на український ринок, адже такі комбінезони ще ніхто не створював. La Spilla Skin — це наш фірмовий знак, частина дизайну, що підкреслює унікальність бренду", — додає Софія.

У колекції можна буде побачити алюзії на героїчну боротьбу українців із російською навалою. Окремі елементи, зокрема головні убори, відсилатимуть до боротьби та відваги українців у боротьбі за незалежність.

"Ми хочемо показати симбіоз української та європейської культури, нашого коріння та сучасних тенденцій. Наша колекція — це не лише одяг, це історія про силу, мужність і красу українських жінок", — підкреслює Софія.

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