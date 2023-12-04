UYAVA тепер V'YAVA: артпростір звітує про минулий сезон і запрошує на нову локацію

Артпростір UYAVA закрив потужний літньо-осінній сезон і починає зимовий на новій локації і з новою назвою. Відтепер UYAVA — це V'YAVA.

Команда простору не хотіла змінювати щось глобально, однак прагнула копнути глибше і знайти більш автентичну назву для проєкту. Та з’явилась ідея використати літературний варіант використання слова «уява» — давно забуте та автентичне «в’ява».

Перед стартом зимового сезону команда відзвітувала про свою плідну працю в такий складний для країни час.

Затишна локація на ВДНГ працювала для містян і гостей столиці з 26 травня до 15 жовтня. Загалом на просторах UYAVA пройшло 70 концертів. Зокрема — 9 виступів іноземних артистів.

Попри складні погодні умови, команда UYAVA і запрошені артисти подарували яскраві спогади понад 100 тисячам відвідувачів із різних куточків України й навіть світу.

Та найголовніше — спільними зусиллями із 26 травня до 15 жовтня в артпросторі зібрали 2 355 965 грн на потреби Нацгвардії, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, ініціативи UNITED24 та дітей-переселенців.

Зокрема кошти пішли:

492 632 грн — на ремонт двох автівок для 3 ОШБр;

343 115 грн — у фонд UNITED24 завдяки виступам іноземних артистів;

247 035 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3T для 3 ОШБр;

229 998 грн — на два квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo для 3 ОШБр;

222 320 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3T другого механізованого батальйону військової частини А4007;

170 000 грн — на оптичний приціл Trijicon для 3 ОШБр;

144 800 грн — на оптичний приціл для 3 ОШБр;

131 000 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise для 3 ОШБр;

127 315 грн — на пікап для протитанкового взводу, 4 батальйону оперативного призначення 3027 Нацгвардії;

93 760 грн — на 251 кг охолоджувальної рідини Antifreeze G12–40 для 3 ОШБр;

83 990 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC для 3 ОШБр;

70 000 грн — на організацію дитячого свята до Дня захисту дітей для фонду «Мрію Жити».

Новий музичний простір від V'YAVA не полишить своєї мети і протягом усього сезону збиратиме на потреби 3-ї Окремої Штурмової Бригади ЗСУ, ініціативи UNITED24 та Нацгвардії.

Зимова локація V'YAVA розташується на вулиці Мечнікова, 3. Новий музичний проєкт буде камерним з якісним звучанням та професійним світлом. Відвідувачів очікують атмосферні сольні лайв-концерти, джазові вечори та електронні іноземні виконавці.

Відкриття V'YAVA на Мечнікова, 3 заплановане на 8, 9 та 10 грудня. Команда простору підготувала насичений лайнап для музичного простору.

На відкритті V'YAVA виступлять Pianoбой, «Друга Ріка» та секретний гість, який точно не залишить нікого байдужим.

8 грудня в артпросторі зіграє незалежний український автор-виконавець Дмитро Шуров зі своїм проєктом Pianoбой, який входить до двадцятки українських артистів, найбільш ротованих на радiо. Pianoбой — приклад сучасної української музики світового рівня, індикатор смаку або «мейнстрім здорової людини».

9 грудня V'YAVA відвідає секретний гість з унікальною електронною музичною програмою.

10 грудня на локації виступить одна з найвідоміших українських рок-груп «Друга Ріка» на чолі з фронтменом Валерієм Харчишиним. Справжній рок-н-рольний драйв дозволяє бенду утримувати статус одного з найбільш успішних колективів нашої країни понад 20 років.

15 грудня — Alekseev

17 грудня — Kadnay

21 грудня — Олесій Коган та New Jazz in Kyiv Band

22 грудня — Chico & QATOCHI

23 грудня — Monastetiq

24 грудня — KRUTЬ

29 грудня — 1 січня — неймовірні різдвяні виступи іноземних та українських відомих артистів

5 січня — Lely45

11 січня — Нікіта Кісельов

Всі квитки за одним лінком — https://ticketsbox.com/vyava-muzichnij-prostir/

V’YAVA готує багато цікавих анонсів для поціновувачів музики, тож підписуйтеся, щоб не пропустити.

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Всі заходи відбуватимуться за підтримки 3-ї Окремої Штурмової Бригади, адже культура існує завдяки нашим захисникам.

Важливо! V’YAVA турбується про безпеку та комфорт гостей у наші не прості часи. На локації є бомбосховище на 800 гостей. Також поряд, як укриття працює станція метро «Кловська». Локація забезпечена потужним генератором, тож організатори гарантують, що всі заходи відбудуться.