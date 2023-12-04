UYAVA тепер V'YAVA: артпростір звітує про минулий сезон і запрошує на нову локацію
Артпростір UYAVA закрив потужний літньо-осінній сезон і починає зимовий на новій локації і з новою назвою. Відтепер UYAVA — це V'YAVA.
Команда простору не хотіла змінювати щось глобально, однак прагнула копнути глибше і знайти більш автентичну назву для проєкту. Та з’явилась ідея використати літературний варіант використання слова «уява» — давно забуте та автентичне «в’ява».
Перед стартом зимового сезону команда відзвітувала про свою плідну працю в такий складний для країни час.
Затишна локація на ВДНГ працювала для містян і гостей столиці з 26 травня до 15 жовтня. Загалом на просторах UYAVA пройшло 70 концертів. Зокрема — 9 виступів іноземних артистів.
Попри складні погодні умови, команда UYAVA і запрошені артисти подарували яскраві спогади понад 100 тисячам відвідувачів із різних куточків України й навіть світу.
Та найголовніше — спільними зусиллями із 26 травня до 15 жовтня в артпросторі зібрали 2 355 965 грн на потреби Нацгвардії, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, ініціативи UNITED24 та дітей-переселенців.
Зокрема кошти пішли:
- 492 632 грн — на ремонт двох автівок для 3 ОШБр;
- 343 115 грн — у фонд UNITED24 завдяки виступам іноземних артистів;
- 247 035 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3T для 3 ОШБр;
- 229 998 грн — на два квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo для 3 ОШБр;
- 222 320 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3T другого механізованого батальйону військової частини А4007;
- 170 000 грн — на оптичний приціл Trijicon для 3 ОШБр;
- 144 800 грн — на оптичний приціл для 3 ОШБр;
- 131 000 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise для 3 ОШБр;
- 127 315 грн — на пікап для протитанкового взводу, 4 батальйону оперативного призначення 3027 Нацгвардії;
- 93 760 грн — на 251 кг охолоджувальної рідини Antifreeze G12–40 для 3 ОШБр;
- 83 990 грн — на квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC для 3 ОШБр;
- 70 000 грн — на організацію дитячого свята до Дня захисту дітей для фонду «Мрію Жити».
Новий музичний простір від V'YAVA не полишить своєї мети і протягом усього сезону збиратиме на потреби 3-ї Окремої Штурмової Бригади ЗСУ, ініціативи UNITED24 та Нацгвардії.
Зимова локація V'YAVA розташується на вулиці Мечнікова, 3. Новий музичний проєкт буде камерним з якісним звучанням та професійним світлом. Відвідувачів очікують атмосферні сольні лайв-концерти, джазові вечори та електронні іноземні виконавці.
Відкриття V'YAVA на Мечнікова, 3 заплановане на 8, 9 та 10 грудня. Команда простору підготувала насичений лайнап для музичного простору.
На відкритті V'YAVA виступлять Pianoбой, «Друга Ріка» та секретний гість, який точно не залишить нікого байдужим.
- 8 грудня в артпросторі зіграє незалежний український автор-виконавець Дмитро Шуров зі своїм проєктом Pianoбой, який входить до двадцятки українських артистів, найбільш ротованих на радiо. Pianoбой — приклад сучасної української музики світового рівня, індикатор смаку або «мейнстрім здорової людини».
- 9 грудня V'YAVA відвідає секретний гість з унікальною електронною музичною програмою.
- 10 грудня на локації виступить одна з найвідоміших українських рок-груп «Друга Ріка» на чолі з фронтменом Валерієм Харчишиним. Справжній рок-н-рольний драйв дозволяє бенду утримувати статус одного з найбільш успішних колективів нашої країни понад 20 років.
- 15 грудня — Alekseev
- 17 грудня — Kadnay
- 21 грудня — Олесій Коган та New Jazz in Kyiv Band
- 22 грудня — Chico & QATOCHI
- 23 грудня — Monastetiq
- 24 грудня — KRUTЬ
- 29 грудня — 1 січня — неймовірні різдвяні виступи іноземних та українських відомих артистів
- 5 січня — Lely45
- 11 січня — Нікіта Кісельов
Всі квитки за одним лінком — https://ticketsbox.com/vyava-muzichnij-prostir/
V’YAVA готує багато цікавих анонсів для поціновувачів музики, тож підписуйтеся, щоб не пропустити.
Всі заходи відбуватимуться за підтримки 3-ї Окремої Штурмової Бригади, адже культура існує завдяки нашим захисникам.
Важливо! V’YAVA турбується про безпеку та комфорт гостей у наші не прості часи. На локації є бомбосховище на 800 гостей. Також поряд, як укриття працює станція метро «Кловська». Локація забезпечена потужним генератором, тож організатори гарантують, що всі заходи відбудуться.