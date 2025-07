Вар'єте, імпровізації, триб'юти: палкий липень у Caribbean та Pepper's Club

У кожного своя формула ідеального вечора для відпочинку — хтось обирає живу музику, хтось — затишну вечерю з друзями, а хтось — стендап чи театр. У Києві є місця, де все це поєднується.

Caribbean Club і Pepper’s Club щотижня відкривають двері до яскравих подій — від концертів і триб’ютів до вечірок, квізів і авторського вар’єте. У Pepper’s Club програма щоденна (крім понеділків): музика наживо, стендап, танці, квізи, а ще — "Домашні обіди" в будні з 12:00, де повноцінний комплекс коштує як одна страва.

У липні Caribbean Club запрошує на мюзикл-вар’єте "Рояль", концерти Kyiv Jazz Quintet, трибʼют-шоу Sting, театральні вечори та Sex Improv від "Чорного Квадрату", а також вечірки з живою музикою й танцями.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

2 липня: Classic Rock Hits — музика легенд

Хіти Led Zeppelin, Rolling Stones, Oasis і Девіда Бові прозвучать наживо у виконанні харизматичного вокаліста Алекса Пікмана та гурту Kaska Records Band. Вечір відкриє найсильніші сторінки історії рок-музики — від глибоких балад до енергійних гітарних рифів. DJ Pasha (Павло Шилько) доповнить концерт живими історіями про культові композиції та артистів.

3, 10, 17, 24 липня: благодійні концерти #НаШапку

#НаШапку — серія благодійних концертів для підтримки БФ "СВОЇ". У липні на сцену вийдуть артисти, що об’єднують музику, слово й допомогу в одному вечорі. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених українських захисників.

3 липня — стендаперка Вєста Гунченко — дотепна й жива сцена, де гумор перетинається з глибокими спостереженнями про наше життя.

10 липня — Оркестр Головного управління Національної поліції в Київській області. Професійні музиканти, офіцери й ветерани бойових дій — зі сцени звучатимуть гімни честі, любові й сили.

17 липня — подорож українською естрадою з Зіновієм Карачем, Fiji Band і Павлом Крахмальовим. Львівський дух й переосмислені хіти від Богдана Веселовського до Святослава Вакарчука.

24 липня — проєкт "Нескорений ПроRock", присвячений Олені Телізі. Пісні на її вірші прозвучать у виконанні Анжеліки Рудницької, Лесі Рой, Анни Заклецької та інших.

Вхід вільний. Під час концертів проходить збір донатів і тематичні благодійні аукціони.

6, 13, 20, 27 липня: серія шоу "Королі Трібʼютів"

"Королі Трібʼютів" — серія щонедільних концертів у Pepper’s Club, присвячених легендарним світовим артистам. Це можливість почути улюблені пісні наживо, у професійному виконанні, в атмосфері камерного клубу з якісним звуком. У липні на сцені — репертуар Coldplay, Nirvana, Sting та Pink.

6 липня — триб’ют-концерт Coldplay у виконанні гурту Jack London та вокаліста Вадима Розумного, які відтворять живу енергетику британського колективу, що подарував світу "Fix You", "The Scientist", "Viva La Vida" та інші хіти.

13 липня — гурт M.Others зіграють знакові хіти Nirvana, зокрема "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", а також рідкісні композиції з "MTV Unplugged".

20 липня — подорож творчістю Sting у виконанні гурту Perfect Strangers. "Shape of My Heart", "Fields of Gold", "Fragile" поєднають витонченість джазу, силу року та чуттєвість попу.

27 липня — гурт ToSee подарує вечір вокалу, драйву та бунтівної емоційності Pink. Наживо — "Just Like a Pill", Try", "Raise Your Glass" та інші композиції, що поєднують силу, чуттєвість і жіночий протест у кожній ноті.

"Королі Трібʼютів" у Pepper’s Club — це щонедільна традиція, що об’єднує тих, хто цінує живу музику, світові хіти та яскраві враження.

8, 15, 22, 29 липня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — ідеальний вечір з друзями — щовівторка гостей запрошують на динамічний паб-квіз, який поєднує розваги, азарт, нові знання та відпочинок.

На гостей чекає 8 тематично різних раундів — на логіку, ерудицію, памʼять, реакцію і нестандартне мислення. Ведучі задають не лише цікаві питання, а й влаштовують справжнє шоу з історіями, жартами й комунікацією з залом.

9 липня: шоу "Пашина 20. Битва імен" — Joe Cocker vs Adriano Celentano

Музичне протистояння творчості двох легенд — Джо Кокера та Адріано Челентано — у форматі живого батлу від Павла Шилька (DJ Pasha). Дві команди українських артистів виконають найвідоміші хіти з репертуарів культових виконавців, а вирішальне слово — за глядачами, які голосують за переможця вечора.

Живий звук, харизма вокалістів і захопливий формат перетворять цей вечір на подію, яку точно не хочеться пропустити.

16 липня: концерт гурту Romoza

Гурт Romoza наживо виконає барвистий мікс авторського поп-року з нотками ска, латину та диско-фанку. У програмі — хіти "Працює ППО", "Йогиня Олександра", "Просто хороші люди" та прем’єра нового синглу "Si vis amari ama" — легкий, танцювальний трек із вайбом сучасної іронії.

23 липня: хіти Френка Сінатри

Вечір для поціновувачів вишуканої класики у виконанні джазового вокаліста Павла Пігури у супроводі Kyiv Jazz Quintet. Наживо пролунають найвідоміші композиції легендарного Френка Сінатри, зокрема "My Way", "Fly Me to the Moon", "New York, New York", які стали втіленням елегантної атмосфери романтики.

30 липня: триб’ют Біллі Холідей

30 липня відбудеться концерт, присвячений загадковій, чуттєвій і незабутній Біллі Холідей — одній із найвпливовіших джазових вокалісток 20 століття. Гурт Merry Mary Band виконає "Willow Weep for Me", "Love Me or Leave Me", "Nice Work if You Can Get It" та інші пісні, які не втрачають сили й краси з роками.

Танцювальні вечори з live-бендами з живим звуком та вільним входом

У липні в Pepper’s Club щоп’ятниці та щосуботи відбуватимуться танцювальні вечори з живим звуком і вільним входом. На сцені — Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T. та KRI Band. Гостей чекає вибуховий мікс рокових хітів, поп-каверів і сучасної української музики у виконанні найпотужніших live-бендів столиці.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

2, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 26, 30 липня: вистави театру "Чорний Квадрат"

Театр "Чорний Квадрат" з 1991 року, понад тридцять років, залишається на вістрі гострих тем і відвертих розмов — й роки поспіль щосереди та щосуботи виступає на сцені Caribbean Club.

Цього місяця у репертуарі: 2 липня — "Роздягайся, будемо... говорити", 5 липня — "Щастя завжди поруч", 9 липня — "Шукаю чоловіка на кожен день", 10 липня — "Sex improv", 12 липня — "Ти моє все", 16 липня — "Пробач. Прощавай. Сміття винесу сам", 19 липня — "21 хвилина до та після сексу", 23 липня — "Ліворуч від розлуки", 26 липня — "Світло в кінці ліжка", 30 липня — "Медовий місяць".

Вистави відбуваються українською мовою щосереди ввечері та в суботу вдень. За промокодом KVADRAT10 — знижка 10%. Повний опис кожної постановки — на сайті клубу.

6, 13, 20 та 27 липня: Caribbean Disco Party

Щосуботи — легендарні вечірки Caribbean Disco Party з живою музикою, улюбленими хітами та танцями до самого ранку. У програмі — виступи кавер-гуртів TOKYO, STORIES, F.L.I.R.T. та NO COMMENTS, а також танцювальні сети від DJ Mustafaev.

10 липня: Sex improv від Kvadrat Шоу

Інтерактивна комедія без табу та імпровізаційний перформанс від акторів театру "Чорний Квадрат". Формат шоу не має сценарію — усе вирішують глядачі, пропонуючи ситуації, ролі та несподівані повороти.

На сцені — актори імпровізаційної ТОП-ліги: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца й Олександр Розвяков. Вони відчувають настрій аудиторії, миттєво реагують на репліки з залу й створюють яскраві, дотепні, а часом і дуже сміливі історії.

11 та 25 липня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар'єте "Рояль" — авторське шоу Caribbean Club, що вже понад п’ять років занурює глядачів у світ спокуси, вишуканості та візуального задоволення. У вартість квитка входить перегляд шоу та пляшка ігристого або вина на двох.

Хореографію створили постановники з шоу "Танці з зірками". Зіркова вокалістка — харизматична Lida Lee. На сцену "Роялю" підіймались зіркові артисти, зокрема Злата Огневич, Олег Скрипка, Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Kadnay, Євген Хмара.

Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Постійний медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

17 липня: джазовий концерт музики Френка Сінатри

Наживо прозвучать легендарні композиції "My Way", "Fly Me to the Moon", "New York, New York" та інші шедеври у витонченому виконанні Kyiv Jazz Quintet.

На сцені — майстерний вокаліст Павло Пігура та віртуозні музиканти, які передадуть атмосферу великої епохи та створять особливий настрій. Медіапартнер події — Radio Jazz.

24 липня: музика Sting у шоу "Легенди музики" Павла Шилька

Найкращі пісні STING — від "Shape of My Heart" до "Desert Rose" — у живому виконанні вокалістів і гурту KASKA Records.

Це третій епізод концертного проєкту "Легенди музики", який знайомить із творчістю культових артистів через музику, історії й сценічну харизму. На гостей чекає потужний лайв, проникливі тексти, улюблені мелодії, які нагадають, чому STING — легенда назавжди.

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.