Вистава "Один на Один" повертається: другий показ із новими героями та сенсами

3 листопада команда "Один на Один" повертається на сцену Центру культури й мистецтв КПІ з доповненою танцювальною виставою про життєві вибори. Після успішної прем’єри постановка продовжує свій шлях із новими героями й темами.

Цього разу глядач знову порине в життя мешканців "міста Танцю", кожен із яких має свої страхи, спокуси та прагнення. Місто вируватиме, житиме своїми ритмами та поставить перед людьми питання вибору: шукати нових можливостей чи залишатися у звичному? Відстоювати власні цінності чи підкоритися тиску?

Нові персонажі, нові сенси та нові завдання

Оновлена версія вистави розкриває нових мешканців "міста Танцю", додаючи символічних героїв, що підсилюють основну тему вибору. Вже з перших хвилин глядач бачить символічного персонажа у капелюсі з широкими полями та піджаку, який стає провідником крізь історію.

Цей герой і подібні до нього уособлюють суспільство — сіру масу в класичних костюмах, що весь час присутня поруч із головними героями. Вони ніби непомітні, але завжди тут, щоб коригувати, підтримувати або навіть диктувати умови. Вони взаємодіють із персонажами в різних ситуаціях — виконують ролі офіціантів, супутників чи просто танцюють разом із ними.

"Деяких персонажів захотілося показати глибше, певні історії зробити більш розгорнутими або ж, навпаки, додати більше сенсів та символів, аби глядач занурився у власні роздуми", — зазначає хореографиня-постановниця Мар’яна Савчин.

Концепт "міста Танцю" дозволяє глядачам ніби зазирнути у вікно й побачити, як персонажі справляються зі своїми страхами та вибором.

"Тепер у нас чіткий концепт: ми в місті Танцю, де разом із глядачем будемо заглядати в історії містян. Ми доволі багато пов’язали в сюжеті завдяки цьому ходу, тож сподіваємось, глядачу сподобається ще більше", — розповідає режисер Владислав Романщак.

У фіналі ці символічні герої стають частиною більшої історії, знімаючи свої капелюхи та звертаючись танцем безпосередньо до глядача, ніби кидаючи виклик, що вимагає відповіді.

Такі зміни роблять сюжет вистави чіткішим та дозволяють глядачам глибше зрозуміти зв'язки й відчути сенс вистави: як особистий вибір кожного з нас формується в умовах суспільства, а згодом стає частиною більшої боротьби. Нові сцени не просто доповнюють постановку, а й підсилюють її драматичну складову, надаючи кожній історії ще більше емоційної глибини.

Хореограф-постановник Родіон Косяк додає, що хореографія стала складнішою, щоб підсилити враження від вистави: "З кожним показом ми будемо ускладнювати хореографічні рішення, допоки нас самих не влаштує кінцевий результат".

Це дозволяє глядачам побачити танець як інструмент, що розкриває внутрішні конфлікти героїв і доповнює їхню історію.

Благодійна місія вистави

Окрім захоплюючих танцювальних номерів, команда запланувала благодійний аукціон.

Кошти, зібрані на аукціоні під час першої вистави, пішли на підтримку бригади НГУ "Азов". Цього разу команда так само долучиться до збору на допомогу ЗСУ.

"Ми вже доєдналися до збору на підтримку "Азова" і продовжуватимемо підтримувати збори на потреби Збройних Сил України. Будемо розігрувати лоти — мистецькі роботи й речі з фронту — щоб допомогти нашій армії", — зазначає режисер Владислав Романщак.

Минулого разу команда зібрала понад 40 тисяч гривень і цього разу сподівається на ще більшу підтримку.

Перший показ: емоції та відгуки

На першому показі, що відбувся 14 вересня, вистава зібрала відомих українських артистів, інфлюенсерів та медійників. Серед гостей були співачка та ведуча Анна Заклецька, режисер Семен Горов, ведучий Микола Матросов, блогерка Поліна Майко та учасники гурту МУР.

Теплі відгуки та конструктивна критика надихнули постановників на подальше вдосконалення вистави, тож 3 листопада глядачі побачать ще більш виразну, глибоку й багатогранну історію.

Не пропустіть можливість відчути сучасний танець у його найглибших сенсах і долучитися до важливої справи. До зустрічі на другому показі "Один на Один"!

Квитки на виставу

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