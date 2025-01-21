"ВОЇНАМ СВІТЛА" – гурт "Ляпіс Трубєцкой" з концертом у Києві

23 січня легендарний гурт "Ляпіс Трубєцкой" дасть сольний концерт у столичному Atlas. Виступ музиканти присвячують всім воїнам світла – захисникам, які боронять Україну, відстоюють свободу, незалежність українського народу і демократію.

За останні роки багато найкращих пісень ляпісів було перекладено українською. У перекладі взяли участь Сергій Жадан та Юрій Строкань. Серед перекладених хітів: "Воїни світла", "Гаррі", "Грай", "Наша возьме", "Євпаторія", "Яблуні", "Капітал", "Сталевий", "Африка" та інші. Тож, програма буде складатись з пісень українською та рідною білоруською!

Нагадаймо, Сергій Міхалок понад 10 років бореться з режимами Путіна та Лукашенка з гуртом "Ляпіс Трубєцкой", а потім і "BRUTTO NOSTRA". Їхні пісні, кліпи, інтерв’ю, слова підтримки спрямовані проти імперіалізму та деспотизму двох тиранів. Вони проповідують антилукашизм і антипутінізм під час своїх виступів у Європі та Північній Америці.

З 2010 року "Ляпіс Трубєцкой" увійшов до чорного списку рок-гуртів Білорусі, а з 2015 року – Російської Федерації. Тоді ж Сергій і частина музикантів переїхали в Україну. Нещодавно Сергій Міхалок та 3 його сина отримали українське громадянство!

У березні 2022 року після 8-ми річної паузи, гурт "Ляпіс Трубєцкой" оголосив про відновлення діяльності й вирушив у світовий благодійний тур. За ці 2,5 роки гурт дав близько 120 концертів у Європі, Америці та Канаді. Кошти, зібрані на концертах, були спрямовані на гуманітарну допомогу й ЗСУ.

На початку осені 2024-го року "Ляпіс Трубєцкой" зробив тур Україною під назвою "Воїнам світла", кошти з якого були спрямовані на потреби тактичного підрозділу особливого призначення "Г.Р.І.М." у складі 41-ї ОМБр ЗСУ, де з першого дня повномасштабного вторгнення воює рідний брат дружини Сергія Міхалка.

Наразі артисти продовжують свою благодійну місію. Тож, приходьте підтримати ЗСУ і заспівати разом улюблені бойовики ляпісів 23 січня в в Atlas!

Квитки - за посиланням.