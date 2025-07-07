Все про чек-ап чоловічого здоров'я після 40 років

З роками в організмі сповільнюється обмін речовин, рівень тестостерону знижується, а витривалість падає. Поступово з’являються хронічні захворювання. І це цілком природно. Усі процеси відбуваються не за один день, але саме після 40 років багато чоловіків уперше помічають, що сили вже не ті, а втома накопичується швидше. І тут профілактика виходить на перший план. Зокрема, має бути регулярною консультація уролога в Києві та базовий чек-ап загалом.

Важливість планових оглядів

Після сорока у чоловіків зростають ризики — це факт. Збільшується кількість серцево-судинних, онкологічних і гормональних проблем. Цікаво, що серйозні стани часто розвиваються приховано і протягом тривалого часу не мають явних симптомів. Регулярний чек-ап виявляє проблеми ще до того, як вони перейдуть у гостру або хронічну фазу.

Чоловіки частіше відкладають візит до лікаря, ніж жінки, і звертаються вже тоді, коли захворювання проявляється в повну силу. Водночас регулярні обстеження зберігають якість життя та подовжують активне довголіття.

Рекомендовані обстеження після 40 років

Чек-ап не має бути надмірним. Головне — охопити вразливі місця. Ми склали перелік найнеобхідніших процедур і аналізів:

Загальний і біохімічний аналізи крові. Виявляють запалення, порушення роботи печінки, нирок, цукровий діабет.

Аналіз на рівень холестерину та ліпідний профіль. Для оцінки ризику атеросклерозу й серцево-судинних захворювань.

Глюкоза натщесерце та гемоглобін. Призначені для діагностики діабету й порушень вуглеводного обміну.

Перевірка артеріального тиску. Підвищений тиск може бути безсимптомним, але небезпечним для серця й судин.

УЗД органів черевної порожнини та нирок. Потрібне для виявлення змін у печінці, жовчному міхурі, підшлунковій залозі.

УЗД передміхурової залози. Важливе обстеження для раннього виявлення простатиту та аденоми простати.

Аналіз ПСА. Використовується для скринінгу раку передміхурової залози.

ЕКГ і за потреби — ехокардіографія. Для оцінки роботи серця.

Флюорографія. Для виключення туберкульозу, пухлин та інших патологій легень.

Консультація уролога в Києві, кардіолога та ендокринолога. За показаннями або за наявності симптомів.

Скринінг відобразить загальну картину стану здоров’я та дасть змогу вчасно відреагувати на потенційні загрози. Частота обстежень визначається індивідуально, але базовий чек-ап бажано проходити хоча б раз на 1–2 роки.

Гормони та вага

Після 40 років рівень тестостерону в чоловіків може знижуватися на 1–2% на рік. Загалом процес природний. Однак, якщо знижується лібідо, з’являється дратівливість, безсоння або зростає вага, краще здати аналіз на загальний і вільний тестостерон. Ознаки дефіциту андрогенів є приблизно в кожного п’ятого чоловіка старше 45 років.

Окрему увагу слід приділити вазі та об’єму талії. Ожиріння підвищує ризик проблем із серцем, судинами та обміном речовин. Абдомінальний жир тисне на органи малого таза, порушуючи роботу сечостатевої системи. Якщо є сумніви, консультація уролога в Києві допоможе зрозуміти, чи потрібна терапія, чи достатньо скоригувати спосіб життя.

Здоров’я потребує вкладень

Чоловіче здоров’я — це не лише сила та витривалість. Це ще й здатність жити активно, повноцінно працювати та бути поруч із близькими. І хоча цифра в паспорті змінюється, якість життя залежить від ставлення до себе та регулярності профілактики.

Пройти всі необхідні обстеження можна швидко й комфортно. Наприклад, у центрі MED CITY, де працюють досвідчені фахівці, орієнтовані на комплексний підхід. Приділивши трохи часу профілактиці зараз, можна уникнути складного й тривалого лікування в майбутньому.